Mariana Rodríguez graba un video donde acusa que la denunciaron por hacer unboxing y que quieren que sus negocios se le carguen a la campaña de Samuel

Mariana Rodríguez es la esposa del ex senador de la República, Samuel García.

Samuel García pertenece al partido Movimiento Ciudadano y actualmente se postula para la gubernatura de Nuevo León en las elecciones 2021.

Por ese motivo, y a poco tiempo de que se lleven a cabo las elecciones 2021 denunciaron a Mariana Rodríguez, por los unboxings que hace en sus redes sociales.

Mariana Rodríguez denunciada

El motivo de la denuncia fue que Mariana Rodríguez practica unboxing por medio de su cuenta de Instagram.

El unboxing es una tendencia que se practica fuertemente en redes sociales, especialmente Youtube e Instagram.

El unboxing consiste en grabar un video mientras el autor de dicho video abre un paquete y para luego mostrar su contenido

Actualmente, muchas empresas han optado por el unboxing como una forma de publicidad.

Esto se debe a que ayuda a generar confianza en los posibles consumidores, lo que a su vez ayuda a incrementar las ventas.

De acuerdo con Mariana, los que emitieron la denuncia, desean que se le carguen los unboxing de sus negocios a los gastos de la campaña política de Samuel.

Mariana acusa denuncia por unboxings

Ante la situación, Mariana Rodríguez aprovechó su cuenta de Instagram para grabar un video en donde explica la denuncia que recibió.

En el video, ella asegura que "la vieja política" (Como ella lo llama) ha estado en contra de su esposo Samuel García, y ahora de ella.

"Como ustedes saben han sido meses de muchísimo trabajo, mucha alegría y desde que Samuel subió en las encuestas pues también de mucha guerra sucia." Mariana Rodríguez

Ella explica que los otros partidos desean que los unboxings que hace, se le carguen a los gastos de campaña de Samuel.

Posteriormente, Mariana asegura que han estado peleando en contra de eso.

"Hemos estado peleando en contra de esto porque a mí me parece injusto que por las mañas de la vieja política a mi me obliguen a dejar de ayudar a los emprendedores y a las emprendedoras cuando es algo que yo siempre he hecho en mis redes sociales." Mariana Rodríguez.

Posteriormente ella asegura que esa es una medida que se la hace injusta porque ella no es la candidata.

"Yo solo quiero ayudar a los emprendedores que están tratando de salir adelante en medio de una pandemia, en medio de una crisis, que a lo mejor perdieron su trabajo y que es la manera en que están saliendo adelante." Mariana Rodríguez.

Finalmente, Mariana expresó que por el momento tendrá que dejar de hacer sus unboxings.

Y asegura que los emprendedores de Nuevo León tienen mucho talento, por lo que se siente mal de no poder seguir ayudándolos.