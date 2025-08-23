¿Quién es Freddy Mireles? Mató a su amigo con un rifle mientras cantaban y todo quedó en video

El nombre de Freddy Mireles se ha vuelto viral luego de que matara a su amigo con un rifle mientras cantaban; el asesinato quedó registrado en video.

El trágico suceso ocurrió en Edinburg, zona rural de Texas en Estados Unidos, el pasado domingo 17 de agosto de 2025.

Freddy Mireles se encontraba con su presunto amigo Julio César Soto Jr., un ciudadano mexicano que residía en Estados Unidos, y mientras cantaban juntos al interior de una vivienda en Edinburg, le disparó en la cabeza con un rifle.

Te contamos quién es Freddy Mireles y lo que se sabe sobre este brutal asesinato que conmocionó a la comunidad estadounidense y mexicana.

¿Quién es Freddy Mireles?

Freddy Mireles ha sido identificado como el asesino de Julio César Soto Jr., quien supuestamente era su amigo.

Freddy y Julio se encontraban reunidos en una vivienda junto a una tercera persona no identificada, quien los grababa con un celular mientras cantaban el narcocorrido ‘Leyenda de Caro Quintero’, interpretada por el grupo Los Dos Carnales.

En el video se observa que Freddy Mireles sostenía un rifle tipo AR, situación que no resultó sospechosa para los presentes, hasta que repentinamente apuntó a la cara del mexicano y le disparó en la cabeza.

Tras el ataque, Freddy Mireles tomó su rifle y se dió a la fuga a bordo de un vehículo Corvette rojo.

¿Quién es Freddy Mireles? Mató a su amigo con un rifle (Vía Facebook)

¿Qué edad tiene Freddy Mireles?

Con base en la información recopilada por medios internacionales, Freddy Mireles tiene 32 años de edad, mientras que su amigo víctima tenía 26 años.

¿Cuál es el signo zodiacal de Freddy Mireles?

No hay información pública sobre la fecha de nacimiento de Freddy Mireles, así que se desconoce su signo zodiacal. La nacionalidad del agresor tampoco ha sido compartida.

¿Freddy Mireles está casado?

Otro dato que se ha mantenido reservado es el estado civil de Freddy Mireles, de manera que no se sabe si está casado.

¿Freddy Mireles tiene hijos?

Debido a que Freddy Mireles mantenía su vida personal muy privada, no hay certeza de que el asesino tenga hijos.

¿Qué estudió Freddy Mireles?

Se desconoce el nivel de estudios de Freddy Mireles, asesino de su amigo Julio César Soto Jr.

¿Quién es Freddy Mireles? Mató a su amigo con un rifle (Vía Facebook)

¿En qué trabajaba Freddy Mireles?

De igual manera no es de dominio público a qué se dedicaba Freddy Mireles o en donde trabajaba actualmente.

Freddy Mireles es detenido por el asesinato de su amigo con un rifle mientras cantaban

La noche del domingo 17 de agosto, Freddy Mireles mató a su amigo con un rifle mientras cantaban narcocorridos y una tercera persona grababa el momento juntos.

A pesar de haberse dado a la fuga, las autoridades ubicaron al agresor y lo detuvieron el lunes 18 de agosto por el delito de homicidio.

En videos que han difundido en redes sociales, de momentos que los amigos grababan juntos, se muestra que Freddy Mireles golpeaba o agredía a Julio César Soto Jr. cada vez que bebían alcohol.

Estos videos han provocado que los internautas deduzcan que Freddy Mireles le tenía envidia o coraje a la víctima, lo que lo habría motivado a quitarle la vida.

Hasta el momento no se ha esclarecido el móvil del asesinato y la investigación se mantiene abierta a cargo del Departamento del Sheriff del Condado Hidalgo de Texas. En tanto, la fianza de Freddy Mireles fue fijada en 2.5 millones de dólares.