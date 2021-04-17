México.- El viernes pasado, el ayuntamiento de Guadalajara aprobó multar con hasta 5 mil pesos o 36 horas de arresto a quien realice actos de acoso sexual callejero.

Lo anterior implica reformar al Reglamento de Policía y Buen Gobierno de la capital estatal, y sobre todo un exhorto al Congreso del Estado para reformar el Código Penal de Jalisco.

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Las multas establecidas van de 2 mil 534 a 5 mil 69 pesos, y en caso de reincidencia se podría llegar a 36 horas de arresto, además de que la persona responsable tendrá la obligación de asistir a un taller de concientización.

, el acoso sexual tendrá sanciones de hasta 5 mil pesos y arrestos de hasta 36 horas. {username} (@EnriqueAlfaroR) April 15, 2019

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A partir de esta semana, cuando sea publicada la iniciativa en la gaceta municipal, entrará en vigor. Según el documento, la víctima de acoso callejero podrá señalar al agresor, que deberá ser remitido ante un juez municipal para la evaluación del caso y eventualmente la imposición de la sanción.

Durante la sesión extraordinaria realizada en el congreso local, también fue aprobada una iniciativa del alcalde Ismael del Toro para poner en operación un protocolo con el objetivo de prevenir y atender quejas por hostigamiento y acoso sexual en las dependencias de Guadalajara.

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En Puebla también castigan acoso callejero

Desde agosto de 2018, el acoso callejero cometido por hombres o mujeres en la capital de Puebla es castigado con un arresto de hasta 36 horas y una multa de 8 mil pesos.

Lo anterior fue aprobado por los regidores en la Sesión de Cabildo del Ayuntamiento y establece que “las conductas que se castigarán son las expresiones verbales con connotación sexual o lasciva, tales como palabras, comentarios, jadeos, silbidos o cualquier sonido que puedan aludir al cuerpo, la sexualidad, la forma de vestir o a la edad”.