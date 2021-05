Mario Delgado reveló que Evelyn Salgado es la mejor posicionada para ser la candidata a la gubernatura de Guerrero, según la encuesta de Morena.

Evelyn Salgado, hija de Félix Salgado Macedonio será la candidata a la gubernatura de Guerrero, de acuerdo con Mario Delgado, presidente de Morena.

Mario Delgado aseguró que la encuesta de Morena reveló que Evelyn Salgado es la mejor posicionada para ocupar la candidatura a la gubernatura de Guerrero, en estas elecciones 2021.

Evelyn Salgado, es la persona mejor posicionada para ocupar la candidatura a la Gubernatura de Guerrero, así nos confirma nuestra encuesta interna, respaldada por dos encuestas espejo, en la Comisión de elecciones. — Mario Delgado (@mario_delgado) — Mario Delgado (@mario_delgado) May 1, 2021

De acuerdo con las encuestas aplicadas, Evelyn Salgado obtuvo el 37.9 por ciento de los votos por lo que se convirtió en la nueva candidata para la gubernatura de Guerrero por Morena.

Mientras que las candidatas María de la Luz Núñez obtuvo el 10% y Nestora Salgado el 13.9 por ciento de los votos registrados.

Por su parte, Nestora Salgado acusó de nepotismo en la encuesta para determinar a la nueva candidata a la gubernatura de Guerrero.

Asimismo, cuestionó la inclusión de Evelyn Salgado en la encuesta y aseguró que en Guerrero no “se heredan coronas”.

Evelyn Salgado Pineda fue presentada por Morena

Mario Delgado, presidente nacional de Morena, felicitó a Evelyn Salgado y recordó que ahora tiene la responsabilidad de “guiar a nuestro movimiento a la victoria”.

¡Tenemos candidata! Evelyn Salgado Pineda es una mujer joven, capaz y la mejor evaluada. Vamos por una #RevoluciónEnLasUrnas en Guerrero.#DefendamosLaEsperanza pic.twitter.com/lBho5rGqor — Mario Delgado (@mario_delgado) — Mario Delgado (@mario_delgado) May 1, 2021

Por su parte, María de la Luz Núñez afirmó que estaba satisfecha de legitimar a la nueva candidata a la gubernatura de Guerrero por Morena.

Evelyn Salgado agradeció que Morena la considerara para la encuesta y agradeció el apoyo que le han brindado.

También aseguró en conferencia de prensa que “no me llamo Juanita, Me llamó Evelyn Salgado” por lo que si gana, gobernará los 6 años de su mandato y que su padre no tendrá ninguna injerencia dentro de su gobierno.

Daremos un mensaje con la ruta a seguir en el caso de la candidatura de @PartidoMorenaMx para la candidatura para la gubernatura de Guerrero. #EnVivo https://t.co/7ZkaF1nsEl — Mario Delgado (@mario_delgado) — Mario Delgado (@mario_delgado) May 1, 2021

Félix Salgado Macedonio anunció la victoria de su hija

Félix Salgado Macedonio anunció en una reunión con sus simpatizantes que Evelyn Salgado, su hija, ganó las encuestas .

El anuncio de Félix Salgado Macedonio se dio antes de que la dirigencia de Morena anunciara a la ganadora de la encuesta.

Por otra parte, Félix Salgado Macedonio afirmó que si su hija gana las elecciones del próximo 6 de junio, Evelyn Salgado no dejará su cargo para que él gobierne.

Elecciones en Guerrero

En Guerrero, la intención de voto se inclina hacia Morena con el 47% , mientras que por el PRI es del 13%, esto de acuerdo con una encuesta realizada por la Comisión de Elecciones de Morena.

Asimismo, se determinó que existe un 23% de indecisos en su elección de voto.