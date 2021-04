Ernesto Monroy, candidato a diputado federal del distrito 26 de Toluca por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), se lanza en TikTok

México.- El candidato a diputado federal del distrito 26 del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Ernesto Monroy Yurrieta, promueve su campaña con creativos videos en TikTok.

Con uso del coro de la canción Still Don't Know My Name del cantautor Labrinth, el candidato Ernesto Monroy publicó un video en TikTok donde aparece cobrando un penal.

El video mezcla el disparo del candidato con imágenes de Cristiano Ronaldo.



"¡Goooooolazooo! #PorTiYTuFamilia🖖🏼💚 #viral #fypシ" Ernesto Monroy

Propuestas de Ernesto Monroy, candidato del PVEM en Toluca

Ernesto Monroy, es un candidato que cuenta con experiencia en los tres niveles de gobierno, pero quiere incidir directamente en Toluca, Estado de México.

El abanderado del Partido Verde, Ernesto Monroy, comulga con los principios del partido, por lo que uno de sus objetivos es hacer de la capital mexiquense un lugar amigable con el ambiente.

“Hacer de Toluca una ciudad verde. Necesitamos ser más respetuosos con el medioambiente”. Ernesto Monroy

Las propuestas de Ernesto Monroy, candidato a diputado federal por el distrito 26 de Toluca, incluyen erradicar la violencia en contra de las mujeres.

El actuario y padre de familia, Ernesto Monroy, destapa que muchas de propuestas están basadas en la experiencia e inquietudes que le ha dejado la docencia.

Reconoció que entre las principales demandas de la comunidad se encuentra la inseguridad en el municipio.

Por lo que de ser electo como diputado federal por ese distrito, su mayor preocupación será legislar y procura permanentemente avanzar en su solución.

Multan a Ernesto Monroy por actos anticipados de campaña

El pleno del Tribunal Electoral del Estado de México (TEEM) aprobó una multa de mil UMAs en contra de Ernesto Monroy, candidato a una diputación federal por Toluca.

La multa asignada por promoción adelantada a través de un espectacular ubicado en el municipio de Metepec.

Al partido le harán una amonestación pública por no haber vigilado el cumplimiento de la ley dentro de su proceso interno, además darán vista al Instituto Electoral de la entidad para que tenga en cuenta esta sanción.