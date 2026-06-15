Gavin Newsom deja claro que no le teme a Trump, a quien llama “el presidente más corrupto en la historia de Estados Unidos”.
El gobernador de California se ha lanzado directo a la yugular Donald Trump. Sin temor, Newsom lo desafía en respuesta a la investigación que el mandatario inició en su contra.
“Señor presidente, venga por mí. No voy a irme a ningún lado”Gavin Newsom. Gobernador de California
Donald Trump manda a investigar a Gavin Newson
De acuerdo con Gavin Newsom, Donald Trump ordenó al Departamento de Justicia de Estados Unidos que lo investigaran a él y a su esposa.
En un breve video publicado en la red social X, el gobernador californiano informa que en los últimos días agentes federales se han puesto contacto con sus amigos e incluso exempleados.
“Han solicitado registros”, señala para posteriormente asegurar que no hay delitos que perseguir, pero “los están buscando”.
Newson está seguro de que la investigación no se basa únicamente en las publicaciones que ha hecho contra Trump . La acción no responde a la burla y tampoco a las ofensas, sino a los próximos planes del funcionario.
Gavin Newsom revela que buscará la presidencia de Estados Unidos en las elecciones de 2028.
“Donald Trump no me ataca solo por mis tuits ofensivos. Me ataca porque estoy considerando postularme a la presidencia”Gavin Newsom. Gobernador de California
Gavin Newsom llama “corrupto” a Donald Trump
Pese a que se encuentra en la mira del Departamento de Justicia, Gavin Newsom no se muestra intimidado; por el contrario, usa esto como un pretexto para decir en voz alta lo que piensa de Donald Trump.
Lo llama “corrupto” e indica que la investigación es otro ejemplo de cómo Trump abusa del sistema judicial para procesar a sus oponentes políticos.
“Él odia que lo critique de manera constante. Simplemente es el Presidente más corrupto en la historia de Estados Unidos”, reitera.Gavin Newsom. Gobernador de California
Hasta el momento, el Departamento de Justicia de Estados Unidos no ha confirmado la supuesta investigación sobre el Gobernador de California.