Hoy viernes 10 de enero, en Venezuela, Nicolás Maduro tomó posesión ante la Asamblea Nacional para un tercer mandato en el gobierno y estos son los puntos más importantes de su discurso.

La toma de posesión en Venezuela provocó tensiones debido a que, en julio de 2024, el Consejo Nacional Electoral declaró a Nicolás Maduro como presidente constitucional por tercer mandato. Sin embargo, la oposición no reconoció estos resultados y aseguró que hubo “fraude” en los comicios

Por un lado, las autoridades electorales de Venezuela no proporcionaron información detallada sobre el triunfo de Nicolás Maduro, esto con el 51.20 por ciento de los votos o 5 millones 150 mil 092 de votantes, mientras que la oposición aseguró contar con “actas” para demostrar el triunfo de Edmundo González, quien cuenta con el apoyo del gobierno Estados Unidos.

En el contexto de Venezuela de hoy 10 de enero, el ex panista Felipe Calderón explicó que llegó a Caracas para acompañar a Edmundo González, y se quedó en Santo Domingo junto con otros expresidentes, quienes esperaron instrucciones del opositor.

En entrevista para Grupo Fórmula con Ciro Gómez Leyva, Felipe Calderón explicó que hubo “problemas logísticos” para llegar a Caracas:

“El avión que estaba dispuesto para nosotros a final de cuentas no estuvo a la hora que estaba previsto. Aparentemente que no solo está cerrado el espacio aéreo hacia Venezuela, es lo que nos dicen, sino que también la persona que podrían a disposición nuestra de los expresidentes... Eh... Hubo un cambio de opinión, de organización de última hora, creo que incomprensible, lo cual me hace pensar, a mí manera de ver, Ciro, dado que a esta hora debe estar la ceremonia del impuesto Nicolás Maduro, la presencia de los ex presidentes no será posible concretar, por ahora”

Felipe Calderón