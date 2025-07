Te contamos qué pasa en Venezuela hoy 9 de enero. A un dia de que Nicolás Maduro asuma nuevamente la investidura presidencial, María Corina Machado encabezó una protesta en contra del actual gobernante y fue detenida.

Sin embargo, la líder de la oposición publicó un video en donde confirmó su liberación y aseguró que se encuentra bien. Horas después compartió un mensaje en redes sociales para agradecer al pueblo venezolano.

Igualmente, se señaló que en Venezuela hoy 9 de enero se han difundido carteles de “Se busca” de diferentes expresidentes latinoamericanos que apoyan a Edmundo González Urrutia, incluídos los mexicanos Felipe Calderón y Vicente Fox.

Por su parte, Xóchitl Gálvez se solidarizó con María Corina Machado e hizo un llamado a Nicolás Maduro para que pare las agresiones; Gabriel Boric y Donald Trump también se pronunciaron en contra del régimen en Venezuela.

Además, elementos de las Fuerzas Armadas de Venezuela se han retirado de las protestas de la oposición en las diferentes regiones del país, quienes aseguran que en las pasadas elecciones derrotaron a Nicolás Maduro y Edmundo González es el presidente electo.

Tras el video que difundió para confirmar su liberación, María Corina Machado ya publicó un comunicado en redes sociales para agradecer al pueblo venezolano.

“Hoy, el Bravo Pueblo demostró cómo se VENCE al miedo! Nunca me he sentido tan orgullosa de ser venezolana. Gracias, gracias, a todos los ciudadanos que salieron a las calles a reivindicar nuestra victoria del 28 de julio y a COBRARLA!”

La líder opositora confirmó que fue víctima de una violenta detención, y como resultado, un venezolano fue herido de bala por parte de las fuerzas represivas del régimen de Nicolás Maduro.

“Mi corazón está con el venezolano que fue herido de bala cuando las fuerzas represivas del régimen me detuvieron”, dijo María Corina Machado.

A pesar de ello, María Corina Machado aseguró que se encuentra a salvo en un lugar seguro, pero con determinación para mantener la lucha hasta el final.

Adelantó que mañana viernes 10 de enero brindará los detalles sobre lo ocurrido, así como las acciones que se mantendrán durante la toma de protesta del gobierno de Venezuela.

En un nuevo pronunciamiento internacional, Donald Trump, presidente electo de Estados Unidos, expresó su apoyo a los opositores y las protestas desencadenadas en Venezuela contra el régimen de Nicolás Maduro.

En una publicación hecha en su red social Truth social, Donald Trump expresó que tanto María Corina Machado como Edmundo González Urrutia expresan pacificamente las voces y voluntad del pueblo de Venezuela.

En ese sentido, Donald Trump agregó que tanto él como la comunidad venezolana-estadounidense en Estados Unidos apoyan abrumadoramente una Venezuela libre, así como también dijo que los opositores y “defensores de al libertad” deben permanecer seguros y con vida.

Gabriel Boric, presidente de Chile, se pronunció por las protestas y la situación actual que se vive en Venezuela en el marco de la toma de protesta que encabezará Nicolás Maduro para su reelección.

Sobre ello, Gabriel Boric reprobó la persecusión que existe contra los opositores de Nicolás Maduro, en el marco de la detención y ataque hacia María Corina Machado.

“El gobierno de Nicolás Maduro se ha convertido en una dictadura, en una dictadura que además se robó las últimas elecciones”, sentenció Gabriel Boric en reconocimiento al triunfo de Edmundo González Urrutia.

“En Venezuela, hoy día, no hay libertad”.

Asimismo Gabriel Boric anunció que el gobierno de Chile decidió retirar la representación diplomática chilena en Venezuela.

A través de una publicación en X, la ex candidata a la presidencia, Xóchitl Gálvez, se solidarizó con la líder de oposición de Venezuela, María Corina Machado.

Sobre su detención en medio de las protestas en Venezuela, Xóchitl Gálvez exigió a Nicolás Maduro que pare las agresiones contra María Corina Machado.

Finalmente, Xóchitl Gálvez pidió libertad para Venezuela, en el marco de la toma de protesta de Nicolás Maduro.

“María Corina Machado no está sola. Quienes compartimos una visión del mundo libre y los valores democráticos exigimos al régimen del dictador @NicolasMaduro que paren las agresiones en su contra y dejen de atentar contra su integridad y libertad”.

Alrededor de las 15:00 horas se dio a conocer que María Corina Machado ya fue liberada luego de que se reportó su detención por encabezar la protesta contra Nicolás Maduro.

Fue el equipo de María Corina Machado el que informó que la líder de la oposición fue interceptada violentamente por el gobierno de Nicolás Maduro, mientras que la caravana en la que viajaba recibió disparos.

No obstante, la misma María Corina Machado ya compartió un video en donde habló sobre su estado actual tras su liberación, y aunque no aclaró lo que ocurrió, únicamente manifestó que se encuentra bien.

“Estoy bien, estoy segura. Me persiguieron, se me cayó mi cartera donde tenía mis pertenencias, se me cayó en la calle, y ya, estoy bien, a salvo. Y Venezuela será libre”.

María Corina Machado