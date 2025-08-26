El Gobierno de Venezuela, encabezado por el presidente Nicolás Maduro, informó sobre el envío de 15 mil tropas en su frontera con Colombia para combatir al narcotráfico, luego del despliegue militar de Estados Unidos en el sur mar Caribe.

La noticia se dio a conocer ayer lunes 15 de agosto, en el medio local Noticias Venevisión, donde el ministro del Poder Popular para el Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, explicó que el despliegue se llevará cabo en Zulia y Táchira, estados fronterizos con Colombia.

Cabe recordar que bajo el pretexto de la lucha contra el narcotráfico, el 19 de agosto, la agencia Reuters informó sobre un despliegue militar de Estados Unidos en el sur del mar Caribe, el cual incluyó buques “destructores” USS Gravely, USS Jason Dunham y USS Sampson, 4 mil efectivos, aviones espía P-8 y al menos un submarino con capacidad de operaciones de ataque.

Estas acciones dieron unos días después de que el gobierno de Donald Trump acusó su homólogo de Venezuela, Nicolás Maduro, sin aportar pruebas, de encabezar una organización de narcotráfico.

Ayer 25 de agosto, el ministro del Poder Popular para el Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, explicó que el envío de 15 mil tropas a la frontera con Colombia será para combatir al narcotráfico.

“Aquí sí combatimos el narcotráfico, aquí sí combatimos a los cárteles de la droga en todos los frentes”, afirmó el funcionario y además comunicó que en lo que va del año, han sido incautadas 53 toneladas de droga.

En este sentido, se hizo un llamado al Gobierno de Colombia para replicar estas acciones a fin de “garantizar la paz en todo el eje”. Noticias Venevisión explicó que el despliegue de Venezuela incluye:

Aeronaves

Drones

Seguridad fluvial

Venezuela alista a 4.5 millones de milicianos tras despliegue militar de Estados Unidos

Por otra parte, el despliegue militar de Estados Unidos se dio a unos días de que el gobierno de Donald Trump acusó su homólogo de Venezuela, Nicolás Maduro, de trabajar con la organización de narcotráfico Cártel de los Soles, la cual fue clasificada como grupo terrorista.

Pese a que las acciones de Estados Unidos fueron condenadas por potencias como China y Rusia, así como México, Cuba, Colombia Bolivia, la recompensa que pesaba sobre Nicolás Maduro aumentó a 50 millones de dólares.

En respuesta, el gobierno de Nicolás Maduro informó que el fin de semana pasado se llevó a cabo el alistamiento a 4.5 millones de milicianos en todo el país como parte de “el primer paso para activar el Sistema Defensivo Nacional”.

“El pueblo, la FANB [Fuerza Armada Nacional Bolivariana] y la Milicia, hoy somos más fuertes que nunca. ¡Los pueblos del mundo admiran nuestra valentía!” Nicolás Maduro

“Ningún imperio va a venir a tocar suelo sagrado de Venezuela ni debería tocar suelo sagrado de Suramérica“. sentenció.