Mediante Truth Social, Donald Trump ha confirmado la salida de Tulsi Gabbard de la Inteligencia Nacional de Estados Unidos.

Donald Trump reitera que la decisión de Tulsi Gabbard, de 45 años de edad, se relaciona con el cáncer de huesos que le ha sido diagnosticado a su esposo Abraham Williams, de 37 años de edad.

Razón por la que dejará atrás sus actividades profesionales ya que desea acompañar y brindar apoyo al hombre con el que ha compartido su vida a lo largo de 11 años.

“Su querido esposo, Abraham, ha sido diagnosticado recientemente con una forma rara de cáncer de huesos, y ella, con toda razón, desea estar a su lado, ayudándolo a recuperarse mientras luchan juntos contra esta dura enfermedad” Donald Trump. Presidente de Estados Unidos

Motivo que el Presidente de Estados Unidos comprende y respeta, por lo que desea que Abraham, se recupere pronto.

Tulsi Gabbard junto a su esposo Abraham (@tulsigabbard / Instagram)

Trump reconoce a Tulsi Gabbard

En su mensaje, Donald Trump, de 79 años de edad, reconoce la gestión de Tulsi Gabbard al frente de la Inteligencia Nacional de Estados Unidos, dirección a la que renunció hoy, pero que dejará definitivamente el 30 de junio de este año.

“Tulsi ha hecho un trabajo increíble y la echaremos del menos” Donald Trump. Presidente de Estados Unidos

Donald Trump confirma renuncia de Tulsi Gabbard y revela identidad de su relevo (Truth Social)

Tulsi Gabbard ya tiene relevo

Aaron Lukas, el actual Subdirector de Principal de Inteligencia Nacional, asumirá la dirección que dejará Tulsi Gabbard.

Aaron Lukas tomará el mando el 30 de junio por lo que en los próximos días trabajará junto a Tulsi Gabbard, quien se comprometió a facilitar la transición a fin de prevenir complicaciones futuras.

Lukas cuenta con más de 20 años de trayectoria como oficial de la CIA, es especialista en operaciones clandestinas.

Durante la primera administración de Trump se desempeñó como Subdirector Superior para Europa y Rusia en el Consejo de Seguridad Nacional.

En marzo de 2025, el mandatario de Estados Unidos lo designó subdirector principal de inteligencia nacional.