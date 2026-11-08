Un grave choque de trenes en Egipto causó la muerte de al menos cuatro personas y más de 88 heridas, según los informes preliminares confirmados por las autoridades del país.1

Como consecuencia de la colisión, se dio el descarrilamiento de varios vagones de un convoy de pasajeros que se desplazaba en la línea que conecta a El Cairo con la ciudad de Asuán.

¿Qué pasó en el choque de trenes en Egipto?

Según se ha informado, el choque de trenes en Egipto ocurrió a la altura del cruce de Jarza, en la gobernación de Guiza, cuando un convoy de la línea Guiza-Fayún embistió la parte trasera del de la línea El Cairo-Asuán.

Four train carriages have overturned in a major derailment, with up to 150 injuries reported and more than 50 ambulances dispatched to the scene in Giza, Egypt. pic.twitter.com/PMGZobDwl7 — Weather Monitor (@WeatherMonitors) November 8, 2026

Tras la confirmación del saldo preliminar del choque de trenes por parte del Ministerio de Sanidad de Egipto, se activó el protocolo de rescate para asistir a los afectados en el lugar.

Para llevar a cabo las labores de atención y traslado de los lesionados, el organismo desplegó una flota compuesta por 72 ambulancias.

Los heridos fueron distribuidos en diversos centros médicos de las gobernaciones de Guiza y Beni Suef para recibir los tratamientos requeridos.

De acuerdo con los reportes oficiales de salud, 49 de los lesionados fueron ingresados al Hospital de Al Wasta, en tanto que 29 personas fueron trasladadas al Hospital de Al Ayat, en la gobernación de Beni Suef.

Por su parte, otros 10 pacientes recibieron cuidados asistenciales en un centro hospitalario ubicado en Guiza.

Autoridades abrieron una investigación por el choque de trenes en Egipto

Ante el impacto del choque de trenes en Egipto, el presidente Abdel Fatah al Sisi, emitió instrucciones para que se inicie una investigación urgente.

El objetivo central de esta indagatoria es esclarecer las causas que provocaron el incidente y establecer las responsabilidades pertinentes frente a eventuales negligencias en la operación o mantenimiento.

Más aún porque el siniestro se produce en una región caracterizada por antecedentes de graves tragedias ferroviarias.

Entre los precedentes más significativos se encuentra un trágico incendio ocurrido en 2002 en un tren al sur de El Cairo, donde murieron más de 370 personas, uno de los peores del sistema de transporte egipcio.