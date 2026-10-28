El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible informó que se está investigando una orden errónea como la posible causante del choque de trenes en España que dejó 68 muertos.

Se da una orden para que reanude la marcha, se tiene un tiempo para corregir esa decisión. A todas voces una decisión errónea y se produce impacto. Óscar Puente. Ministro de Transportes de España

Así lo informó el funcionario en conferencia de prensa, durante la cual indicó que la orden emitida se trató de una indicación para reanudar la marcha que tenía que corregirse.

Cabe destacar que ante el choque de trenes en España por el que 68 personas murieron, el presidente Pedro Sánchez garantizó una investigación para llegar al meollo de los hechos.

Choque de dos trenes de alta velocidad deja decenas de muertos en Toledo, España (Yazmín Betancourt/sdpnoticias)

Investigan orden errónea como posible cause del choque de trenes en España

El miércoles 28 de octubre de 2026 se registró un choque entre dos trenes de alta velocidad, de la línea Madrid-Sevillade, en la provincia de Toledo, España, que dejó un saldo de 68 muertos.

En las investigaciones, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias informó que el centro de control autorizó seguir los recorridos pese a que se detectó una falla técnica.

El ministro de Transportes explicó que se sabe que el tren de la empresa Iryo y el tren de alta velocidad AVE de Renfe recibieron la orden de avance sin la limitación de velocidad requerida.

Ante ello, sostuvo que aunque se citaba con tiempo necesario para corregir la orden y con ello evitar el impacto, no se emitió ninguna otra indicación por parte de los centros de control.

Por lo anterior, los peritos del sector ferroviario analizan los registros de las bitácoras para esclarecer si el fallo en el sistema de seguridad LZB propició la colisión en las vías de Urda.

En tanto, el Ministerio de Transportes señaló que las indagatorias determinarán con precisión si existió una negligencia operativa en las decisiones tomadas desde el centro de control.

Chocan dos trenes de alta velocidad en Toledo (Especial )

Pedro Sánchez promete llegar al fondo en investigación por choque de trenes

Tras el choque de trenes en España que dejó 68 muertos, el presidente Pedro Sánchez aseguró que se llegará hasta el final en las indagatorias alrededor del accidente ferroviario.

Sobre ello, Pedro Sánchez declaró desde la zona del siniestro que la prioridad institucional es esclarecer los hechos y revisar los protocolos de seguridad en las vías de alta velocidad.

Asimismo, el presidente del gobierno español recalcó que su administración tendrá total transparencia en el proceso para informar a la ciudadanía sobre el origen de la falla operativa.

En tanto, las autoridades del Ministerio del Interior y los peritos especializados continúan con el análisis de las bitácoras para determinar las responsabilidades técnicas tras la colisión.