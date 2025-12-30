Un alud de nieve que se registró este lunes en los Pirineos a unos 2 mil 600 metros de altitud ha sido una tragedia, tras sepultar a 3 esquiadores y dejar solo a una sobreviviente.

Las 3 víctimas del alud en los Pirineos ya han sido identificadas, se trata de Jorge García-Dihinx, de 55 años, pediatra del Hospital San Jorge de Huesca, y quien era conocido en redes sociales por sus consejos de salud y que contaba con más de 370 mil seguidores en Instagram.

Así como también murieron los esquiadores, su pareja, Natalia Román, de 36 años, y Eneko Arrastua, un montañero de 48 años.

Por su parte, la única sobreviviente en la tragedia de los Pirineos, fue una mujer de 29 años, quien solo resultó con heridas leves e hipotermia, por lo que fue trasladada al hospital San Jorge de Huesca para su atención, será dada de alta este mismo martes.

Asimismo, las autoridades, también registraron en la tragedia en los Pirineos a dos esquiadores más que pudieron salir por sus propios medios, y quienes alertaron sobre el alud en la zona.

Tragedia en los Pirineos: alud sepulta a esquiadores y deja un sobreviviente (Especial )

Los Pirineos se encontraba en vigilancia por peligro de alud en la zona

La tragedia en los Pirineos se dio en medio de una vigilancia especial en la zona ante el peligro de alud, también conocidas como avalanchas por la temporada.

Luego de que se alertará la presencia de placas de viento en cotas altas y problemas de nieve húmeda en las solanas, principalmente en cotas bajas y medias, lo que representa riesgo de desprendimientos de la placa de nieve.

Por lo que ante la tragedia en los Pirineos, el presidente del Gobierno aragonés, Jorge Azcón, expresó sus condolencias por las víctimas, así como fue claro al decir que hasta los esquiadores más experimentados se enfrentan al riesgo de las montañas.

Así como señaló que la falta de asentamiento del manto de nieve en los Pirineos podría haber sido el factor provocó el alud en la zona.