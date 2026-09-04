Una tormenta provocó daños significativos en Rogers Stadium de Toronto, en Canadá, previo al concierto de AC/DC.

El recinto, con capacidad para 50 mil personas, resultó afectado en gradas y estructuras tras el temporal ocurrido el pasado 2 de septiembre.

Mediante un comunicado, la empresa Live Nation, operadora del inmueble, confirmó la situación y destacó que nadie de su personal o contratistas resultó herido.

“Como consecuencia del temporal de ayer, el Rogers Stadium sufrió daños importantes. Como siempre, la seguridad de nuestros empleados y contratistas es nuestra máxima prioridad. Afortunadamente, nadie resultó herido durante el temporal.” Live Nation

Tormenta causa daños significativos en Rogers Stadium de Toronto previo al concierto de AC/DC (Captura de video)

¿Qué pasará con el concierto de AC / DC tras daños al Rogers Stadium de Toronto por tormenta?

Tras la intensa tormenta que afectó el Rogers Stadium de Toronto se han generado dudas sobre la presentación de AC/DC.

Reportes indican que la tormenta que azotó Toronto presentó ráfagas de viento superiores a los 110 km/h con granizo, dejando inundaciones en diversas zonas y a miles en la ciudad sin electricidad.

La banda de rock ofrecería un show el miércoles 16 de septiembre como parte de su gira Power Up Tour, aunque no se sabe lo que sucederá después de la tormenta.

Tormenta causa daños significativos en Rogers Stadium de Toronto previo al concierto de AC/DC (Captura de video)

De acuerdo con lo informado por Live Nation, se encuentran evaluando la “magnitud de los daños”, por lo que indicaron que darían más información más adelante.

Así que se mantiene la incertidumbre sobre si el evento con AC/DC se cancelará o cambiará de sede .

Por su parte, la banda no ha emitido comentarios al respecto sobre su show en el Rogers Stadium.

AC/DC planea cerrar su gira, que comenzó en 2024, con un concierto el 29 de septiembre en la ciudad de Filadelfia.