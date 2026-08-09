Canadá se declaró en estado de emergencia debido a los recientes incendios que han devastado parte de los bosques de Columbia Británica, una situación que ya obligó a evacuar a 20 mil personas.

Al respecto, el primer ministro de Columbia Británica, David Eby, informó que el siniestro ha dejado importantes pérdidas de viviendas y propiedades, así como personas atrapadas.

Sabemos que ha habido pérdidas importantes de viviendas y propiedades. También sabemos que algunas personas quedaron atrapadas cuando las condiciones cambiaron rápidamente David Eby, primer ministro de Columbia Británica

Según reportes, las condiciones de viento causaron que el fuego se extendiera hacia el distrito de Summerland y comenzara a amenazar a comunidades de los alrededores, lo que provocó evacuaciones masivas.

50 personas fueron evacuadas vía aérea por incendio en Columbia Británica

De acuerdo con autoridades, el incendio “Bald Range” fue reportado por primera vez durante la tarde del viernes 7 de agosto, impulsado por vientos fuertes, altas temperaturas y condiciones de sequía.

Canadá declara emergencia por incendios en Columbia Británica (AP / DARRYL DYCK/The Canadian Press v)

La emergencia aumentó rápidamente y provocó que personas quedaran atrapadas, por lo que las autoridades llevaron a cabo evacuaciones vía terrestre y aérea, contabilizando un total de 20 mil personas.

Según la cadena CTV News, más de 50 personas tuvieron que ser evacuadas por aire en la comunidad de Faulder, a medida que avanzaban las llamas del incendio “Bald Range”.

Incendios forestales azotaron Columbia Británica durante el Mundial 2026

Mientras Vancouver recibía a miles de aficionados por el Mundial 2026, distintas zonas de Columbia Británica enfrentaron un aumento en la actividad de incendios forestales y condiciones favorables para su propagación.

El Gobierno de Columbia Británica advirtió desde mediados de junio sobre un riesgo elevado de incendios debido a temperaturas más altas y condiciones de sequía en varias regiones, entre ellas:

Okanagan

Vancouver Island

Chilcotin