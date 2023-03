Un grupo de Tiktokers se manifestó en el Congreso de Estados Unidos con la solicitud de que no veten la app de este país, pues representaría pérdidas económicas para los manifestantes.

El gobierno de Estados Unidos consideró que TikTok puede ser capaz de suministrar datos personales a China. Razón por la se pide el veto total de la app, a menos que se vendida a una firma estadounidense.

Sin embargo, los Tiktokers que se manifestaron, muchos de ellos adolescentes, profesores y dueños de negocios, argumentaron que lo mismo sucede con redes como Facebook, Twitter e Instagram.

TikTok de China está disponible en 150 mercados y 75 idiomas diferentes. Según Hootsuite, en 2023 TikTok cuenta con mil millones de usuarios activos por mes y es la quinta red social más usada del mundo.

Límite de visualización TikTok (TikTok)

Tiktokers reclaman: “Prácticamente construí mi negocio en TikTok”

La manifestación de los Tiktokers afuera del Congreso de Estados Unidos es un antecedente más que se suma a las restricciones para TikTok, no solo de dicho país, sino también en Europa y Asia.

“Yo prácticamente construí mi negocio en TikTok, así que esto representa un problema para mí y para mi negocio”, dijo una de las Tiktokers, que cuenta con una empresa de jabones y 70 mil seguidores.

“¿Hay otras plataformas? Absolutamente, estoy en ellas, pero ninguna tiene el alcance de TikTok”, reclamó.

Ana, creadora de TikTok (captura de pantalla / Ana TikTok @ana_villarins )

“TikTok es un caballo de Troya del Partido Comunista de China”: senador de Estados Unidos

La disputa entre TikTok y Estados Unidos responde a los intereses geopolíticos del país norteamericano. Josh Hawley, senador del Partido Republicano de Estados Unidos brindó detalles de su postura:

“TikTok es un caballo de Troya del Partido Comunista de China (...) Es un riesgo importante para la seguridad de EE.UU., y hasta que se vea obligado a cortar por completo los lazos con China, no tiene cabida en los dispositivos gubernamentales” Josh Hawley, senador del Partido Republicano de Estados Unidos.

Las restricciones hacia TikTok también están presentes en Europa y Asia de la siguiente manera:

Europa

En febrero de 2023 la Comisión Europea prohibió la descarga de TikTok en los celulares de sus empleados.

“Esta medida tiene por objeto proteger a la Comisión ante las amenazas y acciones contra la ciberseguridad que puedan ser aprovechadas para realizar ciberataques contra el entorno corporativo de la Comisión”, se aseguró.

Asia

India prohibió el uso de TikTok en sus dispositivos desde 2020

prohibió el uso de TikTok en sus dispositivos desde 2020 Pakistán señaló en 2022 la incapacidad de TikTok para eliminar videos “inmorales” e” indecentes”

señaló en 2022 la incapacidad de TikTok para eliminar videos “inmorales” e” indecentes” Afganistán anunció en 2022 la prohibición de TikTok en sus dispositivos

anunció en 2022 la prohibición de TikTok en sus dispositivos Taiwán también anunció restricciones a TikTok en 2022

Tiktoker Jair Sánchez (E! News)

¿Solo TikTok recopila información personal?

Fight for the Future, un grupo activista, creó la campaña ‘Don’t Ban TikTok’ (No prohíbas TikTok). Todas las redes sociales recopilan información personal de los usuarios, argumenta la organización.

En ese sentido, la propuesta es dirigir la atención a la creación de leyes de datos y privacidad que apliquen para todas las empresas de tecnología como Facebook, Twitter, Instagram, entre otras.

“el consenso general de la comunidad de la privacidad es que TikTok recopila muchos datos, pero no desentona con la cantidad de datos que recogen otras aplicaciones” Robyn Caplan, investigadora principal del Instituto de Investigación Datos y Sociedad.