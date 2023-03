Usuarios de la plataforma TikTok, en la que se incluyen reporteros, podrían haber sido víctimas de robo de datos por parte de la plataforma perteneciente a China, así lo informó el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

El Gobierno de Washington denunció el posible espionaje de la empresa ByteDance, propietaria de TikTok, hacia los usuarios registrados en esta plataforma. Los primeros avances de la investigación fueron dados a conocer por el diario New York Times.

Las primeras averiguaciones indican que el espionaje de TikTok fue perpetrado hacia dos periodistas que cubren notas relacionadas a la industria tecnológica. Esto fue dado a conocer en las últimas horas de 17 de marzo, horario de Estados Unidos.

TikTok Logo (Unsplash)

¡Espionaje a periodistas por parte de TikTok en Estados Unidos?

Emily Baker-White, periodista de Forbes, fue una de las personas afectadas por el espionaje de información de la empresa TikTok. Fue pionera en avanzar en la investigación hacia ByteDance, empresa que despidió a varios empleados implicados en el caso.

Desde diciembre del año pasado, ByteDance, dueña de TikTok, tenía conocimiento de los robos de información que algunos de sus trabajadores estaban llevando a cabo al interior de la empresa. Motivo por el que se justificaron varios despidos de empleados de TikTok.

La investigación contra TikTok comenzó desde 2022, sin embargo la defensa de ByteDance, argumentó que el espionaje de periodistas se debió a que se estaba buscando a dos presuntos periodistas implicados en filtrar información de la empresa TikTok.

Banderas de EU y China. Espionaje (AP)

Investigaciones contra TikTok por espionaje a periodistas

ByteDance, dueña de TikTok, declaró en un correo personal que el supuesto espionaje a periodistas de Estados Unidos, era parte de una investigación de la empresa TikTok para confirmar posibles filtraciones de información y conversaciones internas.

Entre los posibles implicados se encuentra un ex reportero de BuzzFeed, un periodista de The Financial Times, así como varios empleados de la empresa TikTok. Este escándalo se da en medio del “temor” de varios países hacia la plataforma de TikTok.

Empleados que llevaban la investigación orquestada por ByteDance, dueña de TikTok, y que hoy son señalados por espionaje a periodistas, tuvieron acceso a datos como la dirección IP de los afectados. La división criminal del DOJ, el FBI y el fiscal federal del Distrito Este de Virginia, llevaran el caso.