Una investigación sobre a plataforma de videos cortos conocida como TikTok, ha revelado que un equipo de moderación la ha acusado de tener contenido de pornografía infantil explícita.

De acuerdo a un reporte de Forbes , el equipo moderador de TikTok se ha encontrado con varios archivos no censurados que contienen pornografía infantil explicita en su plataforma.

La investigación apunta a que varios extrabajadores de Teleperformance acusan a TikTok de que durante su capacitación, se les mostró imágenes de pornografía infantil sin censura.

Entre los archivos que se ha encontrado en el equipo de Teleperformance, empresa que modera el contenido de TikTok, aseguran que había imágenes de violencia y abuso sexual a menores de edad.

Según han revelado, tanto personal de TikTok como el equipo de Teleperformance podían acceder al contenido de pornografía infantil, incluso fuera de las oficinas.

Las imágenes en TikTok no tenían vigilancia

Nuevas acusaciones en contra de TikTok apuntan a que existen archivos de pornografían infantil en la plataforma, mismas que se usaron para capacitaciones del equipo de moderación.

Según los relatos, las imágenes estaban en un documento libre con el nombre DRR, el cual no tenía vigilancia y podía accederse de manera libre.

Los testimonios de los extrabajadores aseguran que las siglas DRR son para “Daily Required Reading”, es decir, lectura obligatoria.

Según respondió TikTok a Forbes, su capacitación de ninguna manera incluye imágenes de pornografía infantil; pero no se aseguró lo mismo para las empresas subcontratadas como Teleperformance .

Aunque también Teleperformance se comunicó con Forbes para negar dichas acusaciones sobre la posesión de archivos de pornografía infantil y menores siendo abusados.

Cabe destacar que el contenido sobre pornografía en general en la plataforma de TikTok para los usuarios, ya había sido denunciado.

Y se había asegurado que dichos videos no estaban marcados como ofensivos o habían sido eliminados de la plataforma de TikTok , la cual es visitada diariamente por millones de usuarios.

TikTok ( May Gauthier / Unsplash)

Con información de Forbes.