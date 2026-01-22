¿Quién es Sunita Williams? Se trata de la astronauta que renunció a la NASA en diciembre de 2025.

Esto, tras una compleja misión espacial que la llevó a pasar 9 meses varada en el espacio.

¿Quién es Sunita Williams?

Sunita Williams es un astronauta de la NASA conocida por realizar misiones prolongadas en la Estación Espacial Internacional, las cuales la llevaron a conseguir distintos récords de caminatas espaciales.

Sunita Williams (NASA )

En el total de sus misiones, la científica acumuló 608 días en el espacio, convirtiéndose en la segunda astronauta de la NASA con más tiempo fuera de la Tierra.

De acuerdo con la agencia, Sunita Williams realizó nueve caminatas espaciales, sumando 62 horas y 6 minutos, con lo que se posicionó como la mujer con mayor tiempo en actividades extravehiculares registradas.

Durante su trayectoria también protagonizó un hecho singular, debido a que fue la primera persona en correr un maratón en el espacio, con lo que demostró su alta resistencia física y capacidad de adaptación en órbita.

En diciembre de 2025, la astronauta anunció su retiro de la NASA, con lo que cerró una carrera marcada por récords espaciales y participación en programas comerciales como Boeing Starliner y SpaceX.

¿Qué edad tiene Sunita Williams?

Hasta el mes de enero de 2026, Sunita Williams tiene 60 años de edad , debido a que en los registros se expone que nació el 19 de septiembre de 1965 en Euclid, Ohio, Estados Unidos.

¿Quién es el esposo de Sunita Williams?

El esposo de la astronauta es el capitán de helicóptero oficial del Servicio de Alguaciles Federales, Michael, J. Williams, con quien lleva más de dos décadas de matrimonio.

Sunita Williams (NASA )

¿Cuántos hijos tiene Sunita Williams?

Sunita Williams no tiene hijos, pues su vida personal se ha mantenido enfocada en su carrera espacial y en el acompañamiento de su esposo durante sus extensas misiones con la NASA.

¿Qué estudió Sunita Williams?

En lo que respecta a la formación académica con la que cuenta Sunita Williams, la información disponible en fuentes oficiales establece que estudió lo siguiente:

Licenciatura en Ciencias Físicas en la Academy Naval de Estados Unidos en Annapolis, Maryland

Maestría en Ingeniería en el Florida Institute of Technology

¿En qué ha trabajado Sunita Williams?

En cuanto a la experiencia laboral que ha desarrollado Sunita Williams, los datos disponibles indican que ha trabajado en distintos puestos como los presentados a continuación:

Oficial de la Marina de Estados Unidos, especializada en aviación naval

Piloto de helicópteros en operaciones militares y de prueba

Astronauta de la NASA desde 1998, participando en múltiples misiones espaciales

Comandante de la Estación Espacial Internacional durante la Expedición 33

Tripulante de pruebas comerciales en programas como Boeing Starliner y SpaceX Crew Dragon

Sunita Williams (NASA)

Sunita Williams renunció a la NASA tras compleja misión espacial

El 27 de diciembre de 2025, Sunita Williams renunció a la NASA, con lo cual cerró su larga trayectoria de más de dos décadas marcada por récords y participación en programas espaciales comerciales.

Al informar de la renuncia, la NASA destacó su papel en la transición hacia vuelos espaciales comerciales, pues participó en pruebas de cápsulas como Boeing Starliner y Crew Dragon.

Sunita Williams fue reconocida por su liderazgo operativo en expediciones internacionales, en los que se indica, asumió responsabilidades de mando y coordinación.

Cabe destacar que su renuncia se oficializó poco después de la misión en la cápsula Boeing Starliner, durante la cual permaneció meses varada en la Estación Espacial Internacional.