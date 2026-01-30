Stay Free Alberta es el nombre de una iniciativa y movimiento ciudadano de Alberta, Canadá, el cual busca recolectar firmas para forzar un referéndum sobre la posible independencia de la provincia de Alberta.

Este movimiento surgió de la movilización ciudadana contra las restricciones que comenzaron en la pandemia y que, con el tiempo han evolucionado hacia una plataforma política de defensa de los derechos individuales y la soberanía provincial de Alberta en Canadá.

¿Qué busca Stay Free Alberta?

Uno de los temas que han dado mucho de qué hablar tanto en Canadá como a nivel internacional, es el movimiento separatista que ha surgido en Alberta, una de las provincias del país norteamericano que, en esencia es reconocido por su riqueza en cuanto a petróleo.

Es por eso que el discurso de Stay Free Alberta opera como el brazo operativo y de movilización del Alberta Prosperity Project (APP).

En ese sentido, APP se encarga de la estrategia política y legal; Stay Free se enfoca en el activismo de base con las siguientes propuestas:

Stay Free Alberta se encarga de organizar las asambleas locales para recolectar las más de 177,000 firmas necesarias para forzar un referéndum de independencia en Alberta de Canadá.

Stay Free Alberta organiza eventos masivos, como en Calgary y Edmonton, para convencer a los ciudadanos de que la provincia debe separarse de la confederación canadiense, ser independientes y manejar sus propios recursos.

¿Qué es Stay Free Alberta? (Stay Free Alberta)

No obstante, el movimiento separatista que surgió en Alberta, Canadá no ha estado exento de polémicas, especialmente al ser asociados con la administración de Donald Trump para buscar apoyo financiero 500 mil millones de dólares para comenzar su independencia, así como el reconocimiento diplomático en caso de una secesión.

También han sido calificados por otros líderes políticos de otras provincias canadienses y del gobierno de Canadá como “desleales” por intentar negociar la ruptura del país con un gobierno extranjero como Estados Unidos.