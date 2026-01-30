El movimiento Alberta Prosperity Project (APP) es un movimiento que ha comenzado una iniciativa separatista en Canadá para la provincia de Alberta, la cual ha aumentado no solo tensiones internas, sino con Estados Unidos luego de que Trump mostrara su apoyo e interés.

En esencia, Alberta Prosperity Project es un movimiento con una organización con base en la provincia de Alberta en Canadá, dedicado a promover la prosperidad, autodeterminación y mayor autonomía en la provincia canadiense e incluye la posibilidad de independizarse políticamente de Canadá.

Alberta Prosperity Project busca independizarse de Canadá

Tal y como se dio a conocer, el movimiento de Alberta Prosoerity Project es una iniciativa separatista de la provincia de Alberta para independizarse de Canadá, lo cual ha generado debates y polémicas internas y globales.

Esta iniciativa se describe a sí misma como educativa y de movilización ciudadana, sin financiamiento gubernamental y oficialmente; además no se identifica como un partido político ni una agrupación partidista; aunque hay quien menciona que son un grupo de extrema derecha.

¿Qué es el movimiento Alberta Prosperity Project ? (Alberta Prosperity Project )

De acuerdo a su página web y los lineamientos que colocan para definirse, su objetivo principal es informar y organizar a los residentes de Alberta sobre los problemas del actual arreglo federal canadiense.

También mencionan las posibles ventajas que tendría Alberta si tuviera más control sobre sus propios recursos, leyes y políticas; es decir, si fueran independientes de Canadá, y entre sus propósitos y objetivos están:

Fomentar el debate y apoyo a la idea de que Alberta debería ser independiente fuera de Canadá para tener mayor soberanía.

Movilizar apoyo popular para una posible referéndum donde los votantes alberteños decidan si desean separarse de Canadá.

Educar sobre políticas públicas que podrían beneficiar a Alberta si obtiene más control sobre su economía, recursos naturales y regulación interna.

Alberta Prosperity Project es un grupo de activismo cívico encabezado por Mitch Sylvestre que defiende que Alberta debería tener más control sobre su propio destino político y económico.

Para lograr todos sus puntos y propósitos, la APP propone que deben separarse de Canadá, buscando el apoyo político y económico del gobierno estadounidense de Donald Trump.