Sébastien Lecornu, primer ministro de Francia, renuncia a tan solo 24 horas de haber presentado su gabinete.

Y es que a menos de 1 mes en el cargo, Sébastien Lecornu de 39 años, ha renunciado a ser el Primer Ministro de Francia.

Sébastien Lecornu, primer ministro de Francia, renuncia después de un mes en el cargo

Se dio a conocer a través de la presidencia francesa que el Primer Ministro de Francia, Sébastien Lecornu, renunció a su cargo.

El pasado 5 de octubre, Sébastien Lecornu había presentado a su gabinete, es decir que 24 horas después presentó su renuncia.

“No se puede ser primer ministro cuando no se dan las condiciones para gobernar” Sébastien Lecornu

France plunged into a political crisis as Prime Minister Sébastien Lecornu resigned just 14 hours after unveiling his cabinet, amid threats to topple his government — sending French stocks and the euro sharply lower https://t.co/iYLbvRdAHD pic.twitter.com/ym4TXmOuNI — Reuters (@Reuters) October 6, 2025

Sébastien Lecornu llevaba tan solo un mes en el cargo pues fue nombrado Primer Ministro el pasado 9 de septiembre.

Esto convierte a Sébastien Lecornu en el tercer Primer Ministro de Francia que renuncia en lo que va del 2025.

También se reveló que, pese a haber presentado a su gabinete hace tan solo 24 horas y tras un mes en el puesto, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, aceptó la renuncia de Sébastien Lecornu.

La elección de ministros en su ganinete de Sébastien Lecornu fue duramente criticada; especialmente por traer de vuelta al exministro de Finanzas Bruno Le Maire pero ahora en el ministerio de defensa.

Ante esto, Sébastian Lecornu culpó a la división entre los partidos políticos de su decisión de abandonar el cargo a solo 24 horas de presentar el gabinete.