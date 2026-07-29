La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) alertó sobre un deterioro significativo de la libertad de prensa y de expresión en la región, pues se han intensificado las presiones contra medios y periodistas.

Durante una presentación, la SIP se dijo preocupada por el clima cada vez más hostil hacia la prensa, marcado por descalificaciones públicas, restricciones al acceso a la información y la desacreditación de su trabajo.

Hay graves retrocesos en la libertad de expresión, advierte Sociedad Interamericana de Prensa

La SIP señaló que en los últimos años se han intensificado las presiones contra medios de comunicación y periodistas, lo que ha ocasionado un grave retroceso en la libertad de expresión.

Hay graves retrocesos en la libertad de expresión, advierte Sociedad Interamericana de Prensa (Pexels)

De acuerdo con el organismo internacional, estas prácticas contra la prensa debilitan la transparencia y afectan el derecho de la ciudadanía a recibir información libre e independiente.

La Sociedad Interamericana de Prensa puntualizó que existe un creciente uso de demandas, presiones políticas y campañas de desprestigio contra medios de comunicación y periodistas.

Estas acciones generan un efecto inhibidor sobre el ejercicio del periodismo y pueden propiciar la autocensura, especialmente en investigaciones relacionadas con asuntos de interés público.

Durante la conferencia SIPConnect 2026, se advirtió que el retroceso en la libertad de expresión forma parte de una tendencia observada en diversos países del continente, que han limitado el escrutinio público.

Ante este panorama, el organismo hizo un llamado a los gobierno a respetar plenamente las garantías constitucionales que protegen la libertad de prensa y a promover un entorno sin represalias para periodistas y medios

Asimismo, la SIP reiteró que una prensa libre e independiente constituye un pilar fundamental para el funcionamiento de las democracias y para la rendición de cuentas de los gobiernos.