El Sindicato de Actores de Cine-Federación Estadounidense de Artistas de Radio y Televisión hizo una petición a Netflix: garantice mejoras laborales y más empleos, luego de la adquisición de Warner.

A través de un comunicado, el Sindicato de Actores advirtió sobre el riesgo de despidos y una menor producción si Netflix no garantiza la continuidad laboral tras fusión.

Sindicato de Actores exige a Netflix garantizar mejoras laborales tras la adquisición de Warner

La adquisición de Warner por parte de Netflix ha generado un gran impacto en la industria del entretenimiento por lo que el Sindicato de Actores no fue ajeno a esta situación.

Sindicato de Actores exige a Netflix mejoras laborales por adquisición de Warner (@sagaftra / X )

El Sindicato de Actores compartió un comunicado en donde alertó que esta fusión podría poner en riesgo empleos y la diversidad creativa.

Y es que dejaron claro que si este acuerdo va a beneficiar a las grandes corporaciones, debe de hacerlo también para quienes hacen posible cada producción.

“Esta transacción de 82 mil millones de dólares reafirma el verdadero valor de las empresas de medios tradicionales y la prosperidad económica a largo plazo que generan, en gran parte gracias a la contribución del talento creativo que es la base de su éxito” Sindicato de Actores

Es por ello por el que el Sindicato de Actores exigió a Netflix mejoras laborales tras adquisición de Warner.

Y es que destacaron que esta adquisición debe resultar en más creación y producción, no en menos.

Además de que se debe velar por construir un ambiente de respeto para todo el talento involucrado.

“Un acuerdo que beneficie a los miembros de SAG-AFTRA y a todos los demás trabajadores de la industria del entretenimiento debe resultar en más creación y más producción, no menos. Debe lograrse en un ambiente de respeto por el talento involucrado” Sindicato de Actores

Sindicato de Actores exige a Netflix mejoras laborales por adquisición de Warner (@sagaftra / X)

Sindicato de Actores preocupados tras la adquisición de Warner por parte de Netflix

El Sindicato de Actores destacó que la fusión de Netflix y Warner genera serias dudas sobre el impacto que tendría para la industria del espectáculo.

Especialmente para los trabajadores creativos, “cuyo sustento y carrera” dependen de ella.

“Serias dudas sobre su impacto en el futuro de la industria del entretenimiento” Sindicato de Actores

Y es que para el Sindicato de Actores no se trata solo de proteger puestos de trabajo, sino de preservar la diversidad artística, las oportunidades para nuevas voces y la viabilidad de historias que no siempre son blockbusters .

El Sindicato de Actores teme que tras la adquisición de Netflix haya menos opciones reales para trabajar.

Con la adquisición de Warner, Netflix concentra buena parte del contenido global bajo su control.