Sheikh Hasina, ex primera ministra de Bangladesh, fue condenada a muerte por la represión en protestas de 2024, acto que fue considerado como un crimen de lesa humanidad.

El lunes 17 de noviembre de 2025 un juez dictó pena de muerte contra Sheikh Hasina al considerarla culpable de incitar a la violencia y ordenar a policías el uso de armas contra los estudiantes que protestaban en Bangladesh en julio y agosto de 2024.

Sheikh Hasina, ex primera ministra (EFE / EFE)

Tribunal dicta pena de muerte a Sheikh Hasina, ex primera ministra de Bangladesh

El Tribunal Internacional de Crímenes de Bangladesh (ICT, por sus siglas en inglés) condenó a muerte a la ex primera ministra Sheikh Hasina por la represión policial que dejó a mil 400 personas sin vida.

Golam Mortuza Mozumder, juez de Bangladesh, mencionó que los abusos y ataques contra los manifestantes fueron crímenes de lesa humanidad por lo que dictó pena de muerte contra Sheikh Hasina.

“Por sus cargos hemos decidido imponerle solo una sentencia, que es la pena de muerte” Golam Mortuza Mozumder, juez de Bangladesh

Muchos celebraron que se dictara esta sentencia y asistieron a la casa del padre de Sheikh Hasina para exigir que el domicilio, que ya fue incendiado en tres ocasiones, sea destruido.

Cabe mencionar que tras la represión en 2024, un tribunal dictó cadena perpetua contra Sheikh Hasina, quien negó los cargos en varias ocasiones y huyó en helicóptero a India, donde se encuentra actualmente.