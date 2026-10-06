Kathy Hochul, gobernadora de Nueva York, declaró este lunes 5 de octubre emergencia estatal en toda la demarcación debido a un brote de sarampión. Hasta el momento se registran 108 casos.

Ante el incremento de contagios, autoridades ampliaron el grupo de profesionales de la salud autorizados para administrar la vacuna MMR, que protege contra el sarampión, las paperas y la rubéola.

Nueva York declara emergencia estatal tras registrar 108 casos de sarampión

La gobernadora de Nueva York emitió una orden ejecutiva este lunes para declarar una emergencia estatal ante el aumento de casos de sarampión, cuyos contagios corresponden a distintas zonas del estado.

Nueva York declara emergencia estatal tras registrar 108 casos de sarampión (Tomada de video)

Se trata de la primera declaración de emergencia de este tipo por parte de un estado de Estados Unidos desde que los casos de sarampión comenzaron a aumentar en 2025.

De acuerdo con la orden ejecutiva emitida por Hochul, 92 de los 108 casos se registraron desde el 15 de julio en comunidades rurales de 18 condados que presentan bajos índices de vacunación.

Como parte de las acciones para contener el brote, los departamentos locales de salud han aplicado más de mil dosis de la vacuna triple vírica en comunidades rurales desde el pasado 15 de julio.

El aumento de casos representa un cambio respecto al comportamiento habitual de la enfermedad en Estados Unidos, país en el que el sarampión había sido declarado como erradicado desde el 2000.