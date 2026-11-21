El embajador Ronald Johnson lanzó un llamado a los gobiernos de México y Estados Unidos para sumar al sector privado como un eje estratégico fundamental en la lucha contra el narco.

Durante un encuentro binacional celebrado, Ronald Johnson afirmó que desmantelar a los grupos delictivos requiere un combate integral que abarque desde los proveedores de precursores químicos hasta quienes producen, trafican y financian la actividad criminal.

Ronald Johnson pide formar estrategia con sector privado para combatir el narcotráfico

Ronald Johnson instó a México y Estados Unidos a que formalicen una estrategia junto con el sector privado para combatir al narcotráfico.

La iniciativa respalda las prioridades del presidente Donald Trump para contener la crisis del fentanilo y neutralizar a las organizaciones criminales.

Titular de la Embajada de Estados Unidos en México, Ronald Johnson (@USAmbMex / Tomada de X)

El embajador destacó que la cooperación bilateral ofrece resultados concretos en seguridad, poniendo como ejemplo que al cierre de 2025, las muertes por sobredosis en Estados Unidos cayeron un 40% respecto al pico de la crisis.

Asimismo, afirmó que el trasiego marítimo de enervantes disminuyó más del 95%, mientras México decomisó más de 98 toneladas de cocaína en el mar y 9.8 millones de pastillas de fentanilo.

Ante el riesgo de que precursores químicos procedentes de países como China terminen en laboratorios clandestinos de los cárteles, la iniciativa privada resulta vital para blindar los canales de distribución.

Al conocer a sus clientes e identificar operaciones sospechosas, las empresas evitarán que sustancias de uso legítimo caigan en manos criminales.

Por último, Ronald Johnson enfatizó que el intercambio de información entre autoridades y líderes corporativos permitirá asfixiar las finanzas del narco sin perjudicar el comercio formal.