El martes 1 de septiembre de 2026, el empresario Ricardo Salinas Pliego realizó una visita exprés a Nueva York durante la cual llevó a cabo distintas actividades.

Al concluir el viaje, el multimillonario compartió un mensaje en el que habló de la visita y, como suele hacer, aprovechó para lanzar críticas en contra de los políticos mexicanos.

Además, en su publicación, Ricardo Salinas Pliego mencionó algunos de los lugares que visitó en el viaje al que acudió en compañía de su hijo Benjamín Salinas, y su colaborador Jorge Nikaido.

Ricardo Salinas Pliego visitó la prisión donde están El Mayo y Rafael Caro Quintero en Nueva York (Tomada de video)

Así fue la visita de Ricardo Salinas Pliego a Nueva York

A través de su cuenta de X, Ricardo Salinas Pliego compartió el 1 de septiembre diversos mensajes en los que habló de la visita que realizó el mismo día a la ciudad de Nueva York.

Tras varios tuits mostrando parte de sus actividades, el empresario difundió un mensaje en el que resaltó que ya concluyó su viaje en el que visitó las instalaciones de Fox News.

Asimismo, como mostró en otras publicaciones, expuso que visitó el Centro Detención Metropolitano de Brooklyn, sobre el cual reflexionó al señalar que espera que políticos mexicanos terminen ahí.

Ricardo Salinas Pliego sobre su visita a Nueva York (@RicardoBSalinas/X)

En específico, Ricardo Salinas Pliego destacó que su esperanza es que sean los “políticos corruptos y aliados del crimen organizado” de México los que sean recluidos en el sitio.

Finalmente, dijo que volverá a México para retomar el trabajo.

Ricardo Salinas Pliego visitó estos lugares en Nueva York

Al dar a conocer que su viaje a Nueva York ya llegó a su fin, Ricardo Salinas Pliego resaltó que tuvo la oportunidad de visitar distintos sitios en la ciudad.

En su publicación, el empresario resaltó que estuvo presente en las instalaciones de la cadena de televisión, Fox News, como había adelantado en un par de publicaciones previas.

De la misma forma, en algunos tuits que compartió horas antes, Ricardo Salinas Pliego mostró que junto a sus acompañantes, acudió a otros 2 puntos en Nueva York:

Fox News, donde sostuvo encuentros de trbajo de los que no agregó detalles

El Centro Detención Metropolitano de Brooklyn, donde resaltó que están detenidos Nicolás Maduro y Vladimir Sklarov

Catedral de San Patricio, donde asegura que pasó a rezar

Cabe destacar que además de los sitios señalados, Ricardo Salinas Pliego mostró algunos otros aspectos de Nueva York que están “en riesgo” por las políticas del alcalde Zohran Mamdani.