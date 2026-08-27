Al menos 160 personas murieron y cientos siguen desaparecidas tras la repentina riada que arrasó con varias comunidades la mañana del 26 de agosto de 2026 en Nepal y China.

Según expertos, esta avalancha de magnitudes devastadoras se originó posiblemente por el desprendimiento de un glaciar que, al combinarse con tierra y escombros, generó enormes flujos de lodo.

En redes sociales circularon decenas de videos que muestran la gravedad de la tragedia en Nepal, la cual, hasta ahora, se ha atribuido al calentamiento de glaciares por actividad humana.

Nepal (PRAKASH MATHEMA / AFP)

Más de 300 extranjeros desaparecieron tras riada en Nepal y China

En medio de la tragedia, la policía en Nepal ha reportado al menos 157 muertos, mientras que la televisora china CCTV dijo que un deslave en el condado de Gyirong dejó al menos tres muertos y 265 desaparecidos.

Según funcionarios en Nepal, se ha reportado la desaparición de 403 personas, entre ellas 341 extranjeros, de los cuales 133 provenían de India en peregrinación al monte Kailash.

Entre los desaparecidos también se contabilizan:

47 estadounidenses

34 australianos

33 británicos

24 canadienses

Mientras tanto, al menos 62 nepaleses desaparecidos se encontraban entre cientos de locales que disfrutaban de una caminata por el lago Gosaikunda en Rasuwa.

Nepal (Niranjan Shrestha / AP Photo/Niranjan Shrestha)

Calentamiento de glaciares por actividad humana sería responsable de desastre en Nepal

El desastre en la frontera entre Nepal y China habría sido provocado por un fenómeno directamente vinculado al calentamiento acelerado de los glaciares del Himalaya.

Este proceso fue atribuido al cambio climático causado por la actividad humana, indicaron expertos climáticos del Centro Internacional para el Desarrollo Integrado de las Montañas, con sede en Katmandú.

Los especialistas advirtieron que el Himalaya se está calentando más rápido que el resto del planeta, lo que incrementa la frecuencia de avalanchas, desbordamientos de lagos glaciares e inundaciones repentinas.