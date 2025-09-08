Iryna Zarutska, joven ucraniana que migró a Estados Unidos como refugiada ante la guerra con Rusia, fue asesinada por Decarlos Brown Jr, mientras viajaba en un tren de transporte público.

El homicidio quedó grabado por cámaras de seguridad del tren, donde se muestra cómo a pocos minutos de su ingreso, fue atacada con un arma blanca por su asesino, sin que hubieran tenido ninguna interacción.

El asesinato de Iryna Zarutska despertó la indignación de los locales, pues denunciaron la falta de seguridad en el transporte público de la zona.

Asimismo, se criticó el sistema de justicia en Estado Unidos, pues Decarlos Brown Jr ha sido detenido y encarcelado 14 veces.

Aquí te contamos todo lo que sabemos sobre Iryna Zarutska, como:

¿Quién era Iryna Zarutska?

Iryna Zarutska era una joven que decidió migrar a Estados Unidos ante la guerra que Rusia mantiene con Ucrania, su país de origen.

No tenía mucho tiempo residiendo como refugiada en dicho país, al que llegó a la casa de su tío, Frank Scoot Haskell y su esposa, Valeria, quienes la recibieron en su huída de la violencia en su país natal.

Sin embargo, murió dentro de un tren del transporte público de Charlotte, Carolina del Norte, luego de que Decarlos Brown Jr, un hombre de 34 años, la apuñalara en el cuello.

¿Cuántos años tenía Iryna Zarutska?

De acuerdo con la página de Go Found Me que se abrió para pedir dinero para el funeral de Iryna Zarutska, la joven ucraniana tenía 23 años de edad al momento de su asesinato.

¿Cuál era el signo zodiacal de Iryna Zarutska?

Se desconoce el signo zodiacal bajo el que nación Iryna Zarutska, pues, aunque conocemos su edad, no se sabe cuál era su fecha de cumpleaños.

¿Iryna Zarutska tenía esposo?

Sobre la vida de Iryna Zarutska no se tiene mucha información, por lo que se desconoce si tenía esposo.

¿Iryna Zarutska tenía hijos?

Asimismo, no se sabe si Iryna Zarutska tenía hijos.

¿Qué estudió Iryna Zarutska?

Se desconoce cuál es el último grado de estudios de Iryna Zarutska.

¿Cuál era la trayectoria de Iryna Zarutska? Fue asesinada de camino a su casa

Iryna Zarutska subió a un tren de transporte público en Charlotte, demarcación ubicada en el estado de Carolina del Norte, Estados Unidos, el pasado 22 de agosto, del que ya no salió con vida.

La joven entró al vagón y tomó asiento enfrente de Decarlos Brown Jr. quien, al verla, sacó un arma blanca de su bolsillo y en seguida la apuñaló en el cuello.

El video de seguridad muestra a Brown Jr intentando escapar del lugar, mientras deja un rastro de sangre, lo que alertó a los presentes para denunciar.

El asesino fue detenido por las autoridades y se le negó el derecho a fianza; fue acusado de aesinato en primer grado.

Esto se suma a las 14 causas abiertas en su contra, así como a las condenas por robo con arma peligrosa y allanamiento.