La guerra entre Rusia y Ucrania alcanza su día 1292 desde su comienzo el 24 de febrero de 2022, cuando el presidente ruso Vladimir Putin ordenó una “operación militar especial” bajo la excusa de liberar a la población prorrusa de la región ucraniana de Donbás.

Hoy domingo 7 de septiembre de 2025, el presidente Vladímir Putin lanzó su mayor bombardeo sobre territorio ucraniano, y atacó la sede del gobierno de su homólogo Volodímir Zelenski.

De acuerdo con reportes, Rusia habría utilizado centeneras de drones para atacar Ucrania, así como misiles, en un bombardeo que fue lanzado durante la madrugada de este martes.

Guerra Rusia Ucrania Día 1292: Vladímir Putin lanza el mayor bombardeo desde que inició el conflicto

Las primeras horas de este domingo Ucrania quedó sumergida en grandes nubes de humo negro, debido a un fuerte bombardeo lanzado por Rusia.

El ataque tuvo lugar en distintas ciudades ucranianas, en el cual fuentes señalan que Vladimir Putin ordenó el uso de más de 800 drones y 13 misiles para perpetrar el bombardeo, catalogado ya como el mayor ataque desde que comenzó la guerra.

El gobierno de Ucrania informó que el saldo del ataque fue de al menos 5 personas muertas, entre las que se contabiliza un bebé de tan solo meses de edad.

Asimismo, decenas de personas sufrieron alguna herida debido al bombardeo ruso, por lo que los servicios de emergencia se vieron saturados.

Una muestra de ellos son los equipos de bomberos de Ucrania, los cuales debieron sofocar diversos incendios en diversos edificios y viviendas a lo largo de todo el país.

Y es que para dicha tarea implementaron helicópteros para soltar agua en los edificios, en tanto bomberos en tierra utilizaron mangueras.

Las ciudades de Ucrania más afectadas por el ataque de Vladimir Putin fueron:

Kiev

Dnipropetrovsk

Zaporiyia

Sumi

Las Fuerzas Armadas ucranianas manifestaron que lograron neutralizar al menos 747 drones utilizados en el ataque, así como al menos 4 misiles balísticos.

En tanto, indicaron que se detectaron más de 800 unidades de ataques aéreos que buscaban impactar y provocar un gran daño sobre territorio de Ucrania.

Guerra Rusia Ucrania Día 1292: Vladímir Putin lanza su mayor bombardeo y ataca la sede del gobierno de Zelenski (AFP)

Guerra Rusia Ucrania Día 1292: Vladímir Putin ataca la sede del gobierno de Zelenski

Uno de los edificios que resultó afectado por el mayor bombardeo de Rusia fue la sede del gobierno del presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski.

Se trata del edificio del gabinete de ministros de Ucrania, cuyo techó quedó bajo llamas tras ser impactado por uno de los misiles usados para el bombardeo.

Según precisaron los pisos superiores del recinto, además del techo, resultaron gravemente dañados por este ataque.

Al respecto, la primera ministra de Ucrania, Yulia Sviridenko, señaló que los edificios dañados pueden ser reconstruidos, sin embargo, las vidas que se han perdido por la invasión rusa no pueden ser devueltas.