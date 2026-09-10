La riada que se registró el pasado 26 de agosto en Nepal, además de acabar con la vida de miles de personas, afectó centenares de viviendas, carreteras, puentes y proyectos hidroeléctrica.

Reconstruir las zonas más afectadas y reparar los daños a diferentes sectores costará 4,700 millones de dólares (poco más de 80 mil 461 millones de pesos), de acuerdo con el presupuesto calculado por la Comisión Nacional de Planificación y la Autoridad Nacional de Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres.

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El presupuesto se desglosa de la siguiente manera:

Infraestructura

3 mil 100 millones de dólares (poco más de 52 mil 632 millones de pesos), se destinarán a la rehabilitación de infraestructura.

Cerca de 7 mil 570 viviendas en los distritos de Rasuwa, Nuwakot, Dhading, Gorkha y Chitwan, así como al paso fronterizo y comercial de Gyirong, resultaron dañadas.

En tanto que, 48 edificios públicos, 18 escuelas, 7 centros de salud y 30 sitios considerados patrimonio cultural, presentan un fallo estructural.

El sistema de transporte también requiere inversión. La corriente destruyó 33 puentes y dañó 53 puentes colgantes.

Aunado a esto, 70 kilómetros de carreteras se agrietaron. Se estiman 480 millones de dólares (poco más de 8 mil 151 millones de pesos) para su reconstrucción.

Sector energético

13 proyectos hidroeléctricos, con una capacidad conjunta de 759 megavatios, se dañaron, además de 5 plantas solares que en conjunto generan 24 megavatios.

Para su recuperación se necesitan 2 mil 560 millones de dólares.

Sector productivo

Inundaciones afectaron 1,806 hectáreas de cultivos agrícolas, 17 sucursales bancarias y 4 mil 800 establecimientos comerciales.

Reactivar actividades de comercio, agricultura y otros negocios costará cerca de 33.28 millones de dólares (poco más de 565 millones de pesos mexicanos).

Mueren miles de personas por inundaciones en Nepal

La catastrófica riada en Nepal no solo causó daños materiales, también acabó con la vida de 1.367 personas y mantiene todavía a 5.130 personas desaparecidas.