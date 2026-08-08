Rafael Zaga Tawil, empresario acusado por el presunto fraude de 5 mil millones de pesos al Infonavit, podría dejar la cárcel en Florida, Estados Unidos, tras alegar que su detención fue ilegal.

De acuerdo con la información, el juez Stuart Siegel autorizó el jueves 6 de agosto su liberación tras ser detenido desde el 11 de abril en Miami, en un centro de procesamiento de migrantes en situación irregular.

Rafael Zaga Tawil es prófugo de la justicia mexicana, acusado de delincuencia organizada por un fraude de millones de pesos que Infonavit pagó a la empresa Telra Realty durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Infonavit (Eduardo Díaz/SDPNoticias.com)

Rafael Zaga Tawil solicitó asilo en Estados Unidos

De acuerdo con reportes, la detención de Rafael Zaga Tawil ocurrió el 11 de abril de 2026 por agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) en Miami, Estados Unidos.

Su captura se dio casi dos años después desde que el exfuncionario solicitó asilo en Estados Unidos el 29 de agosto de 2024, luego de que un juez federal en México emitiera una orden de aprehensión en su contra por el caso Infonavit.

En ese momento, Rafael Zaga Tawil entró a Estados Unidos sin visa y quedó bajo procedimientos administrativos de las autoridades migratorias, lo que llevó a su breve detención en Florida y liberado solo dos días después.

¿De qué se le acusa a Rafael Zaga Tawil?

Rafael Zaga Tawil, empresario ligado al caso Telra Realty, es señalado en México por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, derivados de un presunto fraude de más de 5 mil millones de pesos contra el Infonavit.

De acuerdo con la información del caso, la FGR lo acusa de haber participado en la operación mediante la cual el Infonavit pagó 5,088 millones de pesos en 2017 a Telra Realty como indemnización por la cancelación del programa Cambiavit.

La situación llamó la atención debido a que la empresa no habría cumplido con el contrato y ese pago se consideró irregular, por lo que Rafael Zaga Tawil fue declarado prófugo de la justicia mexicana.