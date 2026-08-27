Yayoi Kusama, icónica artista originaria de Japón y leyenda del arte pop, murió a los 97 años de edad.

De acuerdo con información de su equipo, Yayoi Kusama murió tras sufrir una falla orgánica múltiple, condición por la que se encontraba internada en un hospital de Tokio, en Japón.

La noticia de su muerte representó un duro golpe para el mundo del arte, por lo que aquí te decimos quién fue la leyenda del arte pop, conocida también como la “princesa de los lunares”, Yayoi Kusama.

¿Quién fue Yayoi Kusama? Artista japonesa y leyenda del arte pop

Originaria de Matsumoto, Japón, Yayoi Kusama fue una de las artistas japonesas contemporáneas más influyentes de del mundo.

Se le considera como una pionera absoluta del arte pop, el minimalismo y el arte conceptual.

kusama (Maestro Bergstrom )

¿Qué edad tenía Yayoi Kusama?

Yayoi Kusama nació el 22 de marzo de 1929 y murió el 14 de agosto de 2026 a la edad de 97 años.

¿Quién era el esposo de Yayoi Kusama?

Yayoi Kusama nunca estuvo casada. La única relación sentimental que se le conoció fue con el artista estadounidense Joseph Cornell, la cual duró desde la década de los años 60’s hasta la muerte de Cornell en 1972.

La mente alucinógena de Yayoi Kusama en el Tamayo, ¡Conoce su obra!

¿Qué signo zodiacal era Yayoi Kusama?

Yayoi Kusama nació un 22 de marzo, por lo que de acuerdo con la astrología occidental es del signo zodiacal Aries.

¿Cuántos hijos tenía Yayoi Kusama?

Yayoi Kusama nunca tuvo hijos.

La mente alucinógena de Yayoi Kusama en el Tamayo, ¡Conoce su obra!

¿Qué estudió Yayoi Kusama?

Yayoi Kusama estudió Nihonga, un estilo de pintura tradicional japonesa en la Escuela de Arte y Artesanías de Kioto entre los años 1948 y 1949.

¿En qué trabajó Yayoi Kusama?

A los 10 años, Kusama experimentó alucinaciones visuales donde veía campos de lunares y redes cubrían todo su entorno. Encontró en el arte su único refugio terapéutico para plasmar esas visiones.

En 1957 se mudó a Nueva York animada por la pintora Georgia O’Keeffe. Allí se convirtió en líder de la vanguardia.