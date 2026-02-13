En Brasil, se dio a conocer que un funcionario ejerció violencia vicaria tras descubrir la presunta infidelidad de su esposa.

Un funcionario de Itumbiara disparó a sus dos hijos para vengarse de su esposa, posteriormente se quitó la vida tras publicar una carta donde adelantaba sus intenciones.

Este es el caso de violencia vicaria que conmocionó a Itumbiara, Brasil

La madrugada del 12 de febrero de 2026 se vivió una tragedia en el estado de Goiás, Brasil, luego de que un hombre ejerció violencia vicaria.

Un hombre de 40 años identificado como Thales Naves Alves Machado, secretario de Gobierno de Itumbiara, disparó en contra de sus dos hijos dentro de la vivienda familiar:

Miguel Araújo Machado, de 12 años

Benicio Araújo Machado, de 8 años

El caso de violencia vicaria que conmocionó a Itumbiara, Brasil (@radiomitre / Instagram )

Esto luego de que presuntamente descubrió la infidelidad de su esposa Sarah Tinoco Araújo, quien habría viajado a San Pablo para conocer a otra persona.

Medios han señalado que Thales Naves Alves Machado contrató a un detective privado para que siguiera a su esposa, pues sospechaba que le era infiel.

A través de las redes sociales se ha viralizado un video en el que se puede ver a Sarah Tinoco Araújo besándose con su supuesto amante.

Thales Naves Alves Machado publicó una carta de despedida antes de cometer violencia vicaria

Thales Naves Alves Machado publicó una carta donde adelantaba sus intenciones y posteriormente se quitó la vida.

En la carta, que ya fue eliminada de redes sociales, Thales Naves Alves Machado intentó justificar la violencia vicaria y aseguró que todo se derivó por conflictos matrimoniales con su esposa tras 15 años juntos.

Thales Naves Alves Machado mencionó que estaba emocionalmente afectado tras descubrir una supuesta infidelidad de su esposa y pedía perdón a sus familiares y amigos.

Tras ver la publicación, familia de Thales Naves Alves Machado y vecinos se dirigieron rápidamente al domicilio para prevenir la tragedia, pero cuando llegaron fue demasiado tarde.

Thales Machado ya estaba sin vida, sobre su cama, y yacía con el arma que usó para cometer el crimen sobre su pecho.

Sus dos hijos estaban junto a él y tenían heridas graves, pero aún contaban con signos vitales.

Ambos menores fueron trasladados de urgencia al hospital para su atención médica, pero medios locales informaron que murieron debido a la gravedad de las heridas.

La investigación policial permanece en curso, bajo la dirección del Grupo de Investigación de Homicidios (GIH) de Itumbiara.

Técnicos forenses inspeccionaron la escena, donde predominaba un fuerte olor a combustible, por el momento se descartó la participación de terceros.

Sarah Tinoco Araújo se tuvo que retirar antes del sepelio de los menores ante las críticas dirigidas en su contra.

Tras la tragedia, el gobierno de Itumbiara declaró tres días de luto oficial.