El papa León XIV presidirá en la plaza de San Pedro su primera canonización el domingo 7 de septiembre.

En la ceremonia, que estaba prevista para abril, pero que fue pospuesta por la muerte del papa Francisco, el Papa León XIV proclamará como santos a los beatos:

Carlo Acutis (1991-2006)

Pier Giorgio Frassati (1901-1925)

Pier Giorgio Frassati fue beatificado en 1991, tras la “curación milagrosa” de un hombre que padecía tuberculosis

Pier Giorgio Frassati nació en Turín, Italia, el 6 de abril de 1901, en una familia acomodada: su padre fue fundador del periódico La Stampa y su madre fue una destacada pintora.

Pese a ello, Pier Giorgio Frassati eligió una vida dedicada a servir a los pobres y vivir con humildad.

Con eso en mente, Pier Giorgio Frassati estudió ingeniería de minas para servir a Cristo entre los trabajadores.

A los 24 años, murió de poliomielitis fulminante. Se presume que se contagió en una de las visitas que hacía a los enfermos de una zona marginal de Turín.

En 1990, Pier Giorgio Frassati fue beatificado por Juan Pablo II, después de que el Vaticano reconociera su intercesión en la curación milagrosa de un hombre que padeció tuberculosis y que se recuperó tras orar, pidiéndole su ayuda.

El milagro que llevará a Pier Giorgio Frassati a ser canonizado ocurrió en California, Estados Unidos.

El seminarista mexicano Juan Manuel Gutiérrez se lesionó el tendón de Aquiles jugando baloncesto, lesión que no fue atendida de forma oportuna, por lo que se complicó.

Gutiérrez ha contado que la seriedad de su lesión lo llevó a rezar una novena, aunque no tenía claro a quién dirigirla.

“Hubo un ligero susurro en mi cabeza que me decía: ‘¿Por qué no se la rezas al beato Pier Giorgio Frassati?’“, recordó.

Al considerarlo una buena idea, el seminarista procedió a realizar la novena y se sintió inspirado a prometer que si algo inusual sucedía, se lo notificaría a la persona indicada para recibir esta información".

Unos días después, cuando continuaba con su novena, Gutiérrez contó que tuvo una sensación de calidez en el área de su lesión.

Días después, el médico confirmó la inexplicable recuperación de Juan Manuel Gutiérrez y el Vaticano la validó tras rigurosos estudios médicos y teológicos. El seminarista fue ordenado sacerdote en 2023.

Este milagro fue reconocido oficialmente por el papa Francisco en noviembre de 2024.

Esto abrió paso a la canonización de Pier Giorgio Frassati, que se realizará el domingo 7 de septiembre.