Aquí te decimos cuáles son los milagros de Carlo Acutis, el primer “santo influencer” de la Iglesia Católica.

Este domingo 7 de septiembre de 2025 se vivió su canonización por el Papa León XIV -de 69 años de edad- en la Plaza de San Pedro de la Ciudad de El Vaticano.

Canonización de Carlo Acutis por el Papa León XIV (AFP)

¿Cuáles son los milagros de Carlo Acutis?

La ceremonia de Carlo Acutis llegó cuatro años después de su beatificación y luego de que se le acreditaran dos milagros.

El primer milagro que se le atribuyó al primer “santo influencer” de la Iglesia Católica tuvo lugar en el 2013 en Campo Grande, Brasil.

Un niño de siete años, afectado por un grave trastorno pancreático sin cura médica, recuperó su salud tras entrar en contacto con un trozo de la camiseta del joven.

Y durante este año, Valeria Valverde -de 21 años de edad- se recuperó de una hemorragia cerebral luego de que su madre peregrinara hasta la tumba de Carlo Acutis y le pidiera por la salud de su hija.

Al también conocido como “santo milenial”, también se le reconoce por años de devoción y su trabajo para documentar milagros e impulsar la evangelización a través de internet.

¿A qué se dedicó Carlo Acutis en vida?

Carlo Acutis murió a los 15 años de edad , el 12 de octubre de 2006 en la ciudad de Monza, Italia, a causa de la leucemia y fue enterrado en la basílica de Asís.

En vida, Carlo Acutis ayudó a desarrollar material audiovisual para la iglesia católica, documentar milagros e impulsar la evangelización a través de internet.

Su investigación es considerado uno de los mayores recuentos de milagros religiosos en el mundo, y detalla más de 136 sucesos.