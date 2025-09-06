Te contamos sobre el milagro de Matheus Vianna, el niño curado tras tocar la reliquia de Carlo Acutis, quien será canonizado por el Papa León XIV.

Al primer “santo influencer” de la Iglesia Católica, Carlo Acutis, se le atribuye un milagro que ha sido reconocido por El Vaticano.

Así fue el milagro de Matheus Vianna, niño curado tras tocar la reliquia de Carlo Acutis

En 2013 ocurrió el llamado milagro de Matheus Vianna, donde un niño de Brasil se curó del páncreas anular que padecía.

La sanación del menor se habría dado después de tocar una reliquia de Carlo Acutis que se encontraba en la parroquia de São Sebastião en Mato Grosso do Sul.

Carlo Acutis (@carloacutis.worldwide / Instagram)

El padre Marcelo Tenório explica que cada 12 de octubre, en la fiesta de Nuestra Señora de Aparecida y el aniversario luctuoso de Carlo Acutis, se bendecía la reliquia.

Fue el 12 de octubre del 2013 cuando el niño Matheus Vianna se acercó para tocar la reliquia y ocurrió el milagro.

Al llegar su turno, Matheus Vianna pidió dejar de vomitar, ya que el páncreas anular es una malformación congénita que le hacia regresar todo lo que comía, incluso líquidos.

Para febrero de 2014, la familia de Matheus Vianna le realizó nuevos estudios a su hijo y se descubrió que el niño se había curado.

El milagro de Matheus Vianna se sometió a consideración de la Sagrada Congregación de los Santos.

Mientras que El Vaticano designó un Tribunal Eclesiástico para investigar el caso, el cual terminó por ser reconocido el 14 de noviembre de 2019 .

Cabe señalar que la beatificación de Carlo Acutis fue gracias al llamado milagro de Matheus Vianna.

En 2024, medios locales brasileños reportaron que Matheus Vianna, ya siendo un adolescente, llevaba una vida normal y que siempre acudía a misa.

Carlo Acutis (Associazione Amici di Carlo Acutis)

Carlo Acutis será canonizado por el Papa León XIV

El domingo 7 de septiembre, Carlo Acutis será canonizado por el Papa León XIV, de 69 años de edad, en la Plaza de San Pedro de la Ciudad de El Vaticano.

La ceremonia religiosa incluirá la canonización de Carlo Acutis y Pier Giorgio Frassati.

En México, la canonización está prevista para las 2 de la madrugada y podrá verse en vivo en el canal de YouTube de Vatican Media.