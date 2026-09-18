Nicholas George Brandram fue un banquero británico, excapitán del Ejército y miembro de una familia con vínculos con distintas casas reales europeas, como la del rey Felipe VI de España.

Brandram fue encontrado muerto el 15 de septiembre en su vivienda de Chiswick, Londres. La Policía Metropolitana señaló que su muerte fue inesperada, pero no considerada sospechosa.

¿Quién fue Nicholas Brandram?

De acuerdo con la información, Nicholas Brandram era nieto de la princesa Catalina de Grecia y Dinamarca, por lo que tenía parentesco con la reina Sofía y era primo segundo del rey Felipe VI.

¿Quién fue Nicholas Brandram? (Redes sociales)

Brandram fue encontrado inconsciente en una propiedad de Chiswick, al oeste de Londres, el martes 15 de septiembre de 2026.

Los servicios de emergencia confirmaron su muerte en el lugar.

¿Qué edad tenía Nicholas Brandram?

Nicholas Brandram tenía 44 años de edad cuando murió.

¿Qué signo zodiacal era Nicholas Brandram?

Dado que Nicholas Brandram nació el 23 de abril de 1982, su signo zodiacal es Tauro.

¿Nicholas Brandram estaba casado?

Nicholas Brandram estuvo casado en dos ocasiones: con Katrina Davies, cuyo divorcio se oficializó en 2024; y con Sophie Ferguson, de quien también se separó.

¿Nicholas Brandram tenía hijos?

De acuerdo con la información, Nicholas Brandram tuvo un hijo llamado Felix Robert, de apenas 3 años de edad.

¿Qué estudió Nicholas Brandram?

Nicholas Brandram estudió la licenciatura en Psicología y Filosofía en Newcastle University.

Posteriormente, realizó estudios de posgrado en BPP Law School y completó el curso de comisión para oficiales en la Royal Military Academy Sandhurst.

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¿Cuál fue la trayectoria de Nicholas Brandram?

Nicholas Brandram sirvió durante cerca de siete años en los Scots Guards del Ejército británico y alcanzó el rango de capitán. Participó en misiones y operaciones en Europa, África, Bosnia, Irak y Afganistán.

Después de abandonar el Ejército, Brandram comenzó su carrera en el sector financiero. Trabajó durante cuatro años como investment manager en Killik & Co. Posteriormente se incorporó a Bank Leumi UK como vicepresidente en 2015.

Nicholas Brandram era sospechoso en el caso Putney Pusher en Reino Unido

El caso conocido como “Putney Pusher” volvió a generar atención en Reino Unido después de la muerte de Nicholas Brandram, quien fue sospechoso del ataque ocurrido en Londres en 2017.

Una cámara de seguridad captó a un hombre corriendo por Putney Bridge y empujó a una mujer de 33 años de edad hacia la trayectoria de un autobús de dos pisos. El conductor logró esquivar.

¿Quién fue Nicholas Brandram? (Redes sociales)

La Policía Metropolitana investigó durante años el incidente sin identificar públicamente a un responsable. Sin embargo, en junio de 2026, las autoridades señalaron a Nicholas Brandram.

Este fue puesto en libertad bajo investigación y no fue acusado formalmente por el incidente. También había sido investigado por un presunto delito relacionado con posesión de drogas.

El 15 de septiembre de 2026, Brandram fue encontrado muerto en su vivienda en Chiswick, Londres. La policía indicó inicialmente que su muerte fue inesperada, pero no considerada sospechosa.

Tras su fallecimiento, su familia negó que Brandram fuera el hombre que aparece en las imágenes del “Putney Pusher” y cuestionó la investigación policial. El caso continúa bajo investigación.