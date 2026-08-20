Michele Sensi-Contugi Ycaza, jefe de Inteligencia del gobierno de Ecuador, murió el miércoles 19 de agosto de 2026.

De acuerdo con la información, Michele Sensi-Contugi murió en un accidente de helicóptero en Kenia, África, mientras realizaba un vuelo turístico.

Pero, ¿quién era Michele Sensi-Contugi? Te compartimos lo que se sabe acerca del jefe de Inteligencia de Ecuador.

¿Quién fue Michele Sensi-Contugi? Jefe de Inteligencia de Ecuador

Michele Sensi-Contugi Ycaza fue un destacado empresario y funcionario ítalo-ecuatoriano y uno de los hombres de mayor confianza en el gobierno del presidente Daniel Noboa.

Se desempeñaba como director general del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) hasta su trágica muerte

Michele Sensi-Contugi, jefe de Inteligencia de Ecuador (Rodrigo BUENDIA / AFP / AFP)

¿Qué edad tenía Michele Sensi-Contugi?

Michele Sensi-Contugi Ycaza nació el 12 de agosto de 1982, por lo que al momento de su muerte tenía 44 años.

¿Quién era la esposa de Michele Sensi-Contugi?

Michele Sensi-Contugi Ycaza se encontraba casado con Stephany Hollihan Vásconez, una reconocida diseñadora de modas de Ecuador y fundadora de la prestigiosa marca Sensi Studio. La pareja murió en el mismo accidente aéreo.

Stephany Hollihan, esposa de Michele Sensi-Contugi (Especial)

¿Qué signo zodiacal era Michele Sensi-Contugi?

Nació un 12 de agosto, por lo que de acuerdo con la astrología occidental era del signo zodiacal Leo.

¿Cuántos hijos tenía Michele Sensi-Contugi?

Michele Sensi-Contugi Ycaza y Stephany Hollihan Vásconez eran padres de dos hijos menores.

Michele Sensi-Contugi, jefe de Inteligencia de Ecuador (Especial)

¿Qué estudió Michele Sensi-Contugi?

Michele Sensi-Contugi Ycaza contaba con un título en Administración por la Universidad Barry en Florida, Estados Unidos.

Posteriormente, cursó y obtuvo un Máster en Administración de Empresas en la Nova Southeastern University, también en Florida.

¿En qué trabajó Michele Sensi-Contugi?

En el sector privado se desempeñó como accionista y gerente general de distintas compañías. Entre ellas destacan:

Senco (dedicada a la fabricación de productos de caucho y plástico para envases)

Prolab Biotechnology y Savone (enfocada en vuelos panorámicos y turísticos)

Dentro del sector público en Ecuador fungió como:

Director del Centro de Inteligencia Estratégica (CIES) en enero de 2024.

Ministro de Gobierno entre abril y agosto de 2024 durante la gestión de Noboa.

Delegado presidencial en directorios clave del Estado, como Petroecuador, Astinave, Flopec, CNEL y Celec.

Director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), puesto que lideraba activamente en el momento

Prolab Biotechnology y Savone (enfocada en vuelos panorámicos y turísticos)