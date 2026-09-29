Jonathan McKinsey fue un ejecutivo del ámbito tecnológico que se desempeñaba como director de ingeniería en The New York Times.

Recientemente, Jonathan McKinsey cobró relevancia debido a su asesinato en la ciudad de Dublin, California, crimen del que los principales sospechosos son sus suegros.

¿Quién fue Jonathan McKinsey?

Jonathan McKinsey fue un desarrollador de videojuegos estadounidense que ocupaba la dirección de ingeniería para la división New York Times Games.

Destaca también que se identificaba como transgénero y activista de las causas LGBT.

Jonathan McKinsey (Facebook)

¿Qué edad tenía Jonathan McKinsey?

Al momento de su muerte, Jonathan McKinsey tenía 40 años de edad.

¿Quién fue la esposa de Jonathan McKinsey?

La esposa de Jonathan McKinsey era Candice Jang; sin embargo, se encontraban en medio de un proceso de divorcio.

Esto debido a acusaciones de violencia doméstica y solicitudes de órdenes de alejamiento de ambas partes.

¿Qué signo zodiacal era Jonathan McKinsey?

Dado que no se tiene la fecha exacta de nacimiento de Jonathan McKinsey, se desconoce cuál era su signo zodiacal.

¿Cuántos hijos tenía Jonathan McKinsey?

Jonathan McKinsey y Candice Jang tenían tres hijos, cuyas identidades eran desconocidas.

Candice Jang acusó a su esposo en 2023 de abuso infantil por golpear y poner en peligro a los niños.

¿Qué estudió Jonathan McKinsey?

Jonathan McKinsey se graduó en el Instituto Tecnológico de Georgia (Georgia Tech) y más adelante obtuvo una maestría en Informática por la Universidad de California, Berkeley.

Jonathan McKinsey (Linkedin)

¿En qué trabajó Jonathan McKinsey?

Jonathan McKinsey se unió al equipo de The New York Times en enero de 2023, donde ejercía como jefe y director de ingeniería para la sección de videojuegos y contenidos interactivos (New York Times Games).

En ese rol estuvo a cargo del desarrollo de crucigramas digitales, plataformas interactivas y juegos dentro del periódico.