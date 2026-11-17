Dan Carney, empresario estadounidense y cofundador de Pizza Hut, murió el viernes 13 de noviembre de 2026, a los 95 años, rodeado de su familia.

La noticia fue confirmada el lunes 16 de noviembre por la Universidad Estatal de Wichita y la Fundación para la Investigación de la Parálisis Cerebral de Kansas.

De acuerdo con el obituario familiar, Carney falleció de manera pacífica; sin embargo, sus allegados no han revelado la causa de muerte ni informado sobre alguna enfermedad.

¿Qué se sabe sobre la muerte de Dan Carney, cofundador de Pizza Hut?

Dan Carney murió acompañado por sus seres queridos, según el aviso fúnebre publicado por Cozine Memorial Group, encargado de compartir los detalles de su despedida.

La familia tampoco ha precisado si Carney enfrentaba algún padecimiento antes de morir, por lo que hasta ahora no existe una causa de muerte confirmada públicamente.

Muere Dan Carney, cofundador de Pizza Hut, a los 95 años (Wichita State University / Facebook)

Tras conocerse el fallecimiento, la Universidad Estatal de Wichita destacó su trayectoria como empresario y su vínculo con la institución, de la que fue egresado.

La Fundación para la Investigación de la Parálisis Cerebral de Kansas recordó que Carney colaboró con la organización durante más de cinco décadas en Kansas.

Los servicios funerarios comenzarán el 23 de noviembre; el martes 24 habrá una misa en su memoria en la iglesia de la Magdalena, en Wichita.

En lugar de flores, sus familiares solicitaron donaciones a instituciones benéficas, entre ellas la fundación dedicada a la investigación de la parálisis cerebral en Kansas.