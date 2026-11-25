El cardenal Víctor Manuel Fernández es teólogo, profesor y escritor católico nacido en Argentina, creador del libro “El diario íntimo del papa Francisco”.

Víctor Manuel Fernández es prefecto del Discaterio para doctrina de fe desde 2023, por elección del entonces papa Francisco.

Ha sido rector de la Universidad Católica de Argentina y arzobispo de La Plata; cuenta con más de 300 publicaciones entre libros, artículos científicos y subsidios.

¿Quién es Víctor Manuel Fernández? Teólogo de Argentina

Víctor Manuel Fernández Martinelli es un sacerdote, teólogo, escritor y profesor nacido en Córdoba, Argentina.

Tucho, como se le conoce, se ordenó como sacerdote en 1985 y ha sido profesor de ética, psicología y teología espiritual.

Víctor Manuel Fernández (Vatican ne)

¿Qué edad tiene Víctor Manuel Fernández?

Víctor Manuel Fernández nació el 18 de julio de 1962; actualmente tiene 64 años de edad.

¿Quién es el esposa de Víctor Manuel Fernández?

Víctor Manuel Fernández no está casado.

¿Qué signo zodiacal es Víctor Manuel Fernández?

Víctor Manuel Fernández es Cáncer.

¿Cuántos hijos tiene Víctor Manuel Fernández?

Víctor Manuel Fernández no tiene hijos.

¿Qué estudió Víctor Manuel Fernández?

Víctor Manuel Fernández estudió en el Instituto Presbítero Pedro Caviglia, donde se tituló como perito mercantil.

Ingresó en el Seminario Mayor de Córdoba, donde realizó sus estudios eclesiásticos.

En 1988 se tituló en teología bíblica en la Pontificia Universidad Gregoriana y en los noventas obtuvo su doctorado en teología por la Facultad de Teología de la Universidad Católica Argentina.

¿En qué trabaja Víctor Manuel Fernández?

Víctor Manuel Fernández trabajó en el Consejo Episcopal Latinoamericano, y fue perito en la Comisión de Fe y cultura del secretariado para la formación permanente de la conferencia episcopal de Argentina.

En 2009 fue propuesto como cardenal, pero fue nombrado hasta 2023 y asumió el cargo de rector de la Universidad Católica Argentina.

El sacerdote se convirtió en arzobispo de La Plata y en 2023 fue nombrado prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, presidente de la Comisión Pontificá Biblica y de la Comisión Teológica Internacional.