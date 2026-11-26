Pablo Luis Hernández de Cos es un economista español reconocido por su carrera en el Banco de España, donde ocupó diferentes responsabilidades hasta convertirse en gobernador de la institución.

Recientemente, fue elegido como el próximo presidente del Banco Central Europeo (BCE), organismo encargado de dirigir la política monetaria de los países que utilizan el euro.

Tras obtener el apoyo necesario para el cargo, Pablo Hernández de Cos se convertirá en el primer español en ocupar este puesto desde la creación del Banco Central Europeo en 1998.

¿Quién es Pablo Hernández de Cos?

Originario de Madrid, España, Pablo Hernández de Cos es el economista español que fue elegido como próximo presidente del Banco Central Europeo (BCE), cuyo nombramiento se hará oficial en diciembre de 2026.

Pablo Hernández de Cos, el español que dirigirá el Banco Central Europeo (J.L. Cereijido / EFE)

De acuerdo con la información, Pablo Hernández de Cos es hijo de Inocencio Hernández, secretario personal del presidente Adolfo Suárez, quien lideró la transición de la dictadura franquista hacia la democracia.

¿Qué edad tiene Pablo Hernández de Cos?

Pablo Hernández de Cos tiene 55 años de edad.

¿Qué signo zodiacal es Pablo Hernández de Cos?

Dado que Pablo Hernández de Cos nació el 20 de enero de 1971, su signo zodiacal es Capricornio.

¿Pablo Hernández de Cos está casado?

Pablo Hernández de Cos está casado con Berta, con quien contrajo matrimonio en 1998.

¿Pablo Hernández de Cos tiene hijos?

Pablo Hernández de Cos tiene dos hijas de su matrimonio

¿Qué estudió Pablo Hernández de Cos?

Pablo Hernández de Cos cursó la licenciatura en Ciencias Económicas y Empresariales en el Colegio Universitario de Estudios Financieros (CUNEF), adscrito a la Universidad Complutense de Madrid.

Pablo Hernández de Cos, el español que dirigirá el Banco Central Europeo (Petros Karadjias / AP Photo/Petros Karadjias)

Realizó una segunda carrera en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). Posteriormente, cursó un Doctorado en Ciencias Económicas e hizo estudios en IESE Business School.

¿Cuál es la trayectoria de Pablo Hernández de Cos?

Pablo Hernández de Cos cuenta con una larga trayectoria en instituciones financieras y organismos encargados de la estabilidad económica internacional.