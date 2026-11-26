Pablo Hernández de Cos fue elegido por los líderes europeos para convertirse en el próximo presidente del Banco Central Europeo (BCE), por lo que será el primer español en ocupar este cargo desde su creación.

El economista español sustituirá a la francesa Christine Lagarde, quien dejará anticipadamente la presidencia del Banco Central Europeo el próximo 7 de febrero para “hablar con libertad” en las elecciones de su país.

Pablo Hernández de Cos llega a la presidencia del BCE tras acuerdo de líderes europeos

La elección de Pablo Hernández de Cos como próximo presidente del BCE fue resultado de una negociación política entre los gobiernos europeos, en la que tuvo un papel decisivo el apoyo de Países Bajos.

Pablo Hernández de Cos, el español que dirigirá el Banco Central Europeo (Rodrigo Jimenez / EFE)

El 29 de octubre de 2026, Christine Lagarde comunicó que dejaría la presidencia del BCE el 7 de febrero. A partir de ese anuncio, el presidente del Eurogrupo, Kyriakos Pierrakakis, inició el procedimiento para recibir candidaturas.

El plazo para presentar aspirantes concluyó el 6 de noviembre. Para entonces, se habían registrado dos nombres:

Pablo Hernández de Cos, propuesto por España Klaas Knot, exgobernador del Banco Central de Países Bajos

Durante noviembre, los gobiernos europeos comenzaron a negociar la distribución de tres puestos que quedarían vacantes en el Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo.

Francia impulsó a Laurence Boone para uno de esos espacios, mientras Alemania presentó a Markus Brunnermeier. Este acuerdo francoalemán ayudó a construir un consenso alrededor de Hernández de Cos para la presidencia.

Países Bajos cambió de postura sobre el candidato de su país y retiró el apoyo a Klaas Knot. Dicho movimiento le dio todo el respaldo necesario a Pablo Hernández de Cos para asumir el cargo.

Tras el acuerdo para proponer un candidato, se hará la consulta al Parlamento Europeo y el Consejo de Gobierno del BCE, lo que dará paso a su nombramiento oficial en diciembre de 2026.

Pablo Hernández de Cos, el español que dirigirá el Banco Central Europeo (J.L. Cereijido / EFE)

¿Quién es Pablo Hernández de Cos?

Pablo Hernández de Cos nació en Madrid, España, el 20 de enero de 1971. Es economista y cuenta con una amplia trayectoria en instituciones financieras nacionales e internacionales.

Estudió Ciencias Económicas y Empresariales y Derecho, además de obtener un doctorado en Ciencias Económicas. Inició su carrera en el Banco de España en 1997, donde ocupó diferentes responsabilidades hasta convertirse en gobernador.

Durante seis años, de 2018 a 2024, encabezó el Banco de España y participó en el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo, organismo encargado de definir la política monetaria de los países que utilizan el euro.

Desde julio de 2025, Pablo Hernández de Cos se desempeña como director general del Banco de Pagos Internacionales (BPI), considerado el banco de los bancos centrales.