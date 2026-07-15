El nombre de Nicholas Palmeri, ex jefe de la oficina de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) en México resurge, tras la mención de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

Pues en respuesta a la DEA a sus declaraciones sobre nexos del crimen y gobierno en México, Sheinbaum no sólo negó los dichos, sino recordó la destitución de Nicholas Palmeri como Director Regional de la DEA para México y América Central por vínculos con el narcotráfico.

Dato con el que Sheinbaum resaltó que la DEA debería mirar más a sus problemas internos en Estados Unidos. Pero ¿quién es Nicholas Palmeri? Te contamos lo que se sabe del ex jefe.

¿Quién es Nicholas Palmeri?

Nicholas Palmeri nacido en octubre de 1970, es el ex jefe de la DEA en México mismo que fue destituido por vínculos con abogados de capos, sin embargo, tras los hechos se desconoce lo que pasó.

¿Quién es Nicholas Palmeri? Ex jefe de la DEA en México (Especial)

¿Qué edad tiene Nicholas Palmeri, ex jefe de la DEA en México?

Nicholas Palmeri, ex jefe de la DEA en México tiene 55 años de edad.

¿Quién es la esposa de Nicholas Palmeri?

Se sabe que Nicholas Palmeri está casado con una traductora mexicana, según reportes de la Oficina del Inspector General de Estados Unidos la esposa fue traductora para abogados defensores de capos.

¿De qué signo zodiacal es Nicholas Palmeri, ex jefe de la DEA en México?

El signo zodiacal de Nicholas Palmeri, ex jefe de la DEA en México no se puede precisar al desconocer el día de su nacimiento, sin embargo, al ser de octubre puede ser Escorpio o Libra.

¿Cuántos hijos tiene Nicholas Palmeri?

Se desconoce esté detalles de la vida personal de Nicholas Palmeri.

¿Qué estudió Nicholas Palmeri, ex jefe de la DEA en México?

Nicholas Palmeri, ex jefe de la DEA en México, habría estudiado la licenciatura en Ciencias en la Bachelor of Science.

Así como estudió Justicia Criminal y Administración de Empresas en la St. John’s University de Nueva York.

¿En qué ha trabajado Nicholas Palmeri?

El historial laboral de Nicholas Palmeri comenzó de 1993 a 1997 como oficial de policía del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD).

Nicholas Palmeri llegó a la DEA en 1997 como agente especial y distintos rangos y posiciones operativas dentro de la dependencia estadounidense.

Para el 2019, Nicholas Palmeri se convirtió en el Director Regional de la DEA en México hasta 2022, al ser destituido por vínculos con el narcotráfico; se desconoce que hace actualmente.