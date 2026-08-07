Niall Ferguson, historiador británico, es reconocido como uno de los de mayor influencia en habla inglesa y que se reunió en Palacio Nacional con la presidenta Claudia Sheinbaum.

Su trabajo ha permitido el surgimiento de conceptos analíticos como el de la llamada “historia contrafáctica”, así como de planteamientos geopolíticos como el de “Chimérica”.

Además, Niall Ferguson es autor de más de una docena de libros que han tenido gran éxito comercial y académico, e incluso muchos de ellos han sido adaptados a series documentales de televisión.

Reunión entre Sheinbaum y Niall Ferguson (@Claudiashein/X)

¿Quién es Niall Ferguson?

Niall Ferguson es un historiador y académico británico que nació en la ciudad de Glasgow, Escocia, cuyo trabajo se enfoca en la historia económica, financiera e imperial.

El académico inició sus estudios universitarios de historia en el Magdalen College de la Universidad de Oxford, donde se especializó en la evolución económica y financiera global.

A lo largo de su carrera, el historiador británico ha estado al frente de cátedras de enseñanza e investigación en la Universidad de Harvard, Oxford y la London School of Economics.

Actualmente, Niall Ferguson se desempeña como investigador sénior en la Hoover Institution de la Universidad de Stanford y como socio fundador de la firma consultora Greenmantle.

Sus ideas y conceptos de vanguardia se han plasmado en más de una docena de libros, la producción de series documentales, así como la elaboración de análisis sobre geopolítica global.

Niall Ferguson (Especial)

¿Qué edad tiene Niall Ferguson?

Niall Ferguson nació el 18 de abril de 1964, por lo que hasta agosto de 2026 tiene 62 años de edad.

¿Quién es la esposa de Niall Ferguson?

El historiador Niall Ferguson está casado desde 2011 con la reconocida activista, politóloga y escritora somalí-estadounidense Ayaan Hirsi Ali.

¿Qué signo zodiacal es Niall Ferguson?

Dado que nació a mediados del mes de abril, a Niall Ferguson le corresponde el signo zodiacal de Aries.

Niall Ferguson (Especial)

¿Cuántos hijos tiene Niall Ferguson?

El historiador Niall Ferguson tiene 5 hijos, 3 nacidos de su primer matrimonio con la periodista Susan Douglas y 2 fruto de su actual unión.

¿Qué estudió Niall Ferguson?

En lo que respecta a la formación académica que ha desarrollado Niall Ferguson, los datos disponibles establecen que ha estudiado lo siguiente:

Licenciatura en Historia por Magdalen College, Universidad de Oxford (First Class Honours, 1985)

Doctorado en Historia (DPhil) por la Universidad de Oxford (1989)

Niall Ferguson (Especial)

¿En qué ha trabajado Niall Ferguson?

En el tema de la experiencia laboral que tiene Niall Ferguson, la información de acceso público indica que el académico ha estado al frente de varios puestos de trabajo: