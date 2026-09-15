Natalie Harp, secretaria de Asuntos de la Casa Blanca, es una de las asesoras más cercanas a Donald Trump.

La asesora presidencial, identificada por medios locales como de extrema derecha, es una de las colaboradoras más leales de la Administración Trump.

Además de ser la encargada de muchas de las publicaciones del presidente de Estados Unidos desde su cuenta de Truth Social.

Aquí te contamos todo lo que sabemos sobre Natalie Harp, la cercana asesora de Donald Trump.

¿Quién es Natalie Harp?

Natalie Harp, originaria de San Diego, California, es una de las funcionarias públicas más cercanas a Donald Trump.

Actualmente se desempeña como asesora del presidente y secretaria de Asuntos de la Casa Blanca.

¿Cuántos años tiene Natalie Harp?

Natalie Harp nació el 8 de agosto de 1991, por lo que actualmente tiene 35 años de edad.

¿Cuál es el signo zodiacal de Natalie Harp?

Ya que Natalie Harp cumple años el 8 de agosto, la asesora cercana a Donald Trump nació bajo el signo zodiacal de Leo.

¿Natalie Harp tiene esposo?

No hay información pública sobre si Natalie Harp tiene o no esposo.

¿Natalie Harp tiene hijos?

De la misma manera, se desconoce si Natalie Harp tiene o no hijos.

¿Qué estudió Natalie Harp?

Natalie Harp se graduó en 2012 de la Universidad Point Loma Nazarene, escuela cristiana privada en el estado de California.

Posteriormente, se graduó de la maestría en Administración de Empresas por la Universidad Liberty, escuela evangélica ubicada en el estado de Virginia

¿Cuál es la trayectoria de Natalie Harp?

Natalie Harp fue presentadora para el programa One America News Network, canal televisivo de extrema derecha, en 2020.

Harp abandonó el programa en abril de 2022, luego de que DirectV se negara a transmitir el canal de extrema derecha; pocos meses después, se unió al equipo de trabajo de Donald Trump como asistente para la campaña presidencial de 2024.

En enero de 2025, fue nombrada por Donald Trump como asistente especial y asistente ejecutiva del presidente.

De acuerdo con medios locales, Natalie Harp se ha encargado de manejar gran parte de la red social de Trump, Truth Social, y sería la encargada de publicar algunas de las polémicas imágenes generadas con IA.