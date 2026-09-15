Una foto de Donald Trump besando a Natalie Harp, de 35 años de edad, generó polémica en redes sociales; sin embargo, esta habría sido generada con IA.

Se trata de una fotografía donde se ve al presidente de Estados Unidos, de 80 años, en un campo de golf supuestamente besando a la secretaria de la Casa Blanca mientras la toma de la cintura.

Ante la polémica, Melania Trump, esposa de Donald Trump, salió a la defensa de Natalie Harp y aseveró que se trata solo de chismes.

Se viraliza foto generada por IA de Trump besando a Natalie Harp

En redes sociales circulan dos imágenes donde se ve a Donald Trump en un campo de golf besando a la secretaria Natalie Harp, que han generado polémica.

Se trata de una imagen nítida donde se les ve en medio de un beso, mientras el presidente de Estados Unidos le toma la cintura; mientras que la segunda es una versión más borrosa de la primera.

La foto viral de Donald Trump besando a Natalie Harp (@MrReaganUSA/X)

Si bien la foto borrosa podría causar dudas, se trata de la misma imagen que habría sido generada con IA, donde se pueden ver las pequeñas inconsistencias, como la presencia de 6 dedos en la mano derecha de Harp.

Cabe señalar que usuarios de redes sociales apuntaron que herramientas de detección de IA la señalaron como falsa.

La foto viral de Donald Trump besando a Natalie Harp (@MrReaganUSA/X)

Sin embargo, se volvió viral debido a la cercanía de Natalie Harp con el presidente, pues lo ha acompañado a varias salidas de golf, así como a su visita a Irlanda.

Ante la polémica, Melania Trump, a través de su asesor Marc Beckman, reiteró que se tratan de “chismes” y especulaciones sin fundamento.

Asimismo, defendió a Natalie Harp, a quien calificó como como una persona “trabajadora, talentosa e inteligente”