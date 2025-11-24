Morgan Geyser, del caso Slenderman, intentó escapar pero fue recapturada; es por eso que te damos detalles de quién es como:

Morgan Geyser es una de las jóvenes implicadas en el intento de homicidio del caso Slenderman en 2014, en donde en aquel entonces contaba con tan solo 12 años de edad y que conmocionó al mundo.

Pues en 2014, Morgan Geyser y Anissa Weier apuñalaron a su compañera de clase, Payton Leutner 19 veces porque querían complacer al monstruo ficticio Slenderman, el cual se hizo popular gracias a creepypastas.

El caso fue conocido mundialmente como “el caso Slenderman”, y ambas se declararon culpables tras llegar a un acuerdo con la fiscalía por enfermedad mental; Geyser lo hizo a los 15 años de edad y condenada a 40 años de reclusión en una institución mental.

Morgan Geyser pasó 7 años en el Instituto de Salud Mental de Winnebago y en 2018 ofreció disculpas a la familia de Leutner; en enero de este año, un juez autorizó su liberación bajo estrictas condiciones:

Ir a un hogar grupal

Uso de un dispositivo electrónico de localización

Morgan Geyser del caso Slenderman (AP )

Morgan Geyser nació el 16 de mayo del 2002, por lo que actualmente tiene 23 años de edad.

Se desconoce si Morgan Geyser tiene pareja actualmente.

Al haber nacido un 16 de mayo, Morgan Geyser pertenece al signo zodiacal de Tauro, uno de los tres signos relacionados con el elemento Tierra.

Los Tauro son conocidos por ser personas prácticas, estables, y con una gran determinación, como se mencionó, su elemento es la Tierra y están regidos por el planeta Venus que es considerado como el planeta del amor, la belleza y el dinero.

Se sabe que los Tauro son pacientes, confiables, persistentes, estables, sensuales, y muy leales; también aman el confort y la belleza aunque también pueden ser tercos, posesivos, materialistas, a veces perezosos.

Los Tauro buscan la seguridad y la comodidad material, son muy sensoriales y disfrutan de los placeres de la vida como la buena comida, arte, música. Son parejas y amigos muy leales y dedicados, aunque deben tener cuidado con ser celosos o posesivos.

Morgan Geyser del caso Slenderman, se dio a la fuga y fue encontrada 24 horas después (Sentinel via AP)

Hasta el momento no se tiene conocimiento de que Morgan Geyser del caso Slenderman, tenga hijos.

No se sabe si Morgan Geyser estudió más allá de la escuela secundaria Horning en el suburbio de Milwaukee, Waukesha, Wisconsin.

Desde su sentencia en el caso Slenderman, Morgan Geyser ha estado recluida en una institución mental y, posteriormente en un hogar grupal en donde era monitoreada con un brazalete que la Policía le colocó, por lo que no se sabe si ha trabajado durante su condena.

Anissa Weier y Morgan Geyser del caso Slenderman en 2014 (Especial)

Morgan Geyser del caso Slenderman, intentó escapar pero fue recapturada

El pasado sábado 22 de noviembre se dio a conocer la fuga de Morgan Geyser, implicada en el caso Slenderman del 2014 en donde, junto con Anissa Weier, apuñalaron a su compañera de escuela Payton Leutner 19 veces.

De acuerdo con las declaraciones de ambas que, en aquel entonces tenían 12 años de edad, lo hicieron para complacer al monstruo ficticio de Slenderman, del cual creían vivía en los bosques de Wisconsin.

Ahora, Morgan Geyser de 23 años de edad, escapó de su hogar grupal quitándose en brazalete de localización, siendo vista por última vez a las 8:00 pm del 22 de noviembre.

Pero 26 horas después, Morgan Geyser fue localizada el domingo 23 de noviembre a las 10:34 pm en la parada de autobuses en Illinois, a 160 km de distancia junto con un joven cuya identidad no ha sido revelada.